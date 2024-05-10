真的用布袋裝錢！胡瓜吐祕辛「費玉清才那樣」
胡瓜、曹雅雯、黃西田、歐漢聲以及賴慧如，昨齊聚替2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」造勢，談到當年輝煌的歌廳秀，胡瓜表示以前跑秀的明星不會上電視節目，形同秀場就是獨家，這樣才具備吸引力，傳聞當年是用布袋裝酬勞？他表示當時只有百元鈔票，因此酬勞張數可觀，謙稱自己那時仍是新人，收入不高，透露「是費玉清才那樣」。
歌廳秀盛行時期可謂萬人空巷，胡瓜表示有年過年期間1天5場演出，根本沒看過外面的太陽，相當忙碌。黃西田提到有位經營歌廳、球館等等的老闆娘，有個周末把收入全放進保險櫃，周一去銀行前一開保險櫃的門差點被錢壓死，幸好只有受傷，不難看出當時歌廳秀的盛況。
而胡瓜深受秀場文化影響，表示今年主題為「金曲綜藝之夜」，意思就是在原本的歌手精彩表演上大玩綜藝哏，搭配黃西田編導的短劇，等於是一加一大於二，他更發下豪語：「都找我來主持了，我想做的不再是『復刻』藍寶石，而是要讓這顆寶石『復活』，讓這種舞台表演形式能夠繼續發展下去！」
2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」將於8月3、4日在高流登場，既然想要「復活」藍寶石，未來有沒有打算找師父張菲共襄盛舉？胡瓜坦言當然希望張菲可以重出江湖，「只是對他來講，做這件事情的目的是什麼呢？像我是希望可以傳承下去，但他（生活）過得很愜意。」
更多推薦
▪那英遭封殺9個月 親揭復出《歌手2024》原因
▪身兼3職扛家計！男星揭「新工作身分」 鬆口認：我已經不是歌手了
▪李多慧傳「堅持站C位」遭換角改林襄 他揭實情
▪陳亞蘭工作狂太拚命！諱疾忌醫險得敗血症
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言