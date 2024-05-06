李蒨蓉曬衣服遭割傷 「手臂滲血」驚悚畫面曝
李蒨蓉去年搬家，透露目前已經變成了租屋族。近日她突然曬出受臂一道長長的傷痕，更急著發文請求網友們分享不留疤的妙方。
李蒨蓉3日在社群平台發文，表示自己在曬衣服時，走路心不在焉靠牆壁太近，卻不慎將手臂刮傷，還曝光手臂驚悚傷痕。事隔2天，她在5號再次發文，表示傷口割最深的地方已經腫起來，腫脹畫面讓網友全嚇呆。
網友們也紛紛留言，提醒鐵片疑似有生鏽，建議她要到醫院檢查避免破傷風；還有網友更建議她要擦抗疤的藥膏並貼上人工貼皮，才能減少疤痕產生。
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