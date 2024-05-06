驚曝罹大腸癌2期 「百戰百勝」魔王71歲楊雄現況曝光
「百戰百勝」魔王楊雄(本名楊宗翰)昨出席「Muscle Star 健美之星」比賽力挺徒弟許家豪，現年71歲的他看來狀態頗佳，原本經營健身房的他表示，因為房東收回房子，所以健身房在疫情前就結束營業，而他10年前罹患大腸癌2期，切掉15公分的大腸，術後他改變飲食習慣，並持續健身，至今除了高血壓，已經健康無虞。
楊雄說目前已經退休，「我開的健身房在3、4年前就已經收掉了，後來發生疫情，還好沒有虧到錢，我開健身房快40年，我都72歲了，不想再這麼辛苦，家豪是我訓練出來的學生，所以他辦比賽我一定要來捧場。」他表示當時房東決定賣房，他也沒有這麼多錢買下房子，索性結束經營，「我3個女兒都在國外，現在就我和太太2個人，就不要這麼累了。」
而他至今仍保持健身習慣，每天輪流練不同部位的肌肉，外表相當凍齡，看不出已年過7旬，但他其實10年前曾罹患大腸癌，「我切掉15公分的大腸，後來保養了1年多了，辣的什麼都不吃，就調整過來了。」除了大腸切掉部分，也因為膽結石切掉膽囊，他當初選議員失利，健檢時才發現罹癌，「但現在已經沒事了，我每天都喝溫開水保養身體，恢復得很好。」
更多推薦
▪熊熊公開女兒過年紅包總金額 網友羨慕「投對胎真好」
▪圭賢開場就爆驚喜喊抱歉 合體阿璞飆唱「想見你」圓夢
▪鍾鎮濤33歲長子近照曝光 同框父親掀熱議：遺傳真是玄學
▪金氏世界紀錄認證！買不到「最長壽搖滾女團」票粉崩潰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言