統神睡醒驚見「7家廠商封殺」！怒斥遭抹黑：把我塑造成戀童癖

台灣知名實況主「亞洲統神」張嘉航因談論「黃子佼事件」引起爭議，昨（9）日晚間開直播說明，不料引發眾怒，今天上午總計已有7家廠商宣布不再和他合作。對此，他今天下午則怒斥遭抹黑，「把我塑造成戀童癖」。

統神今天下午在社群平台發文，直指睡醒後發現遭到一條龍式的抹黑，還被塑造成戀童癖，「我的媽呀，當時就看到一篇新聞，黃子交（佼）跟k小姐的新聞 ，我就說一句，『k小姐未成年又怎樣，我也想x未成年』，從前後文推論k小姐當時高三接近大一，就是17接近18歲的年齡，結果因為吳崢發一篇毛骨悚然 各大新聞頻道紛紛轉載，把我塑造成戀童癖？台灣人是閱讀能力有障礙是不是？ 」

統神無奈表示，外界若覺得黃子佼所做的事情很嚴重，「那拜託去找檢察官、法官，緩起訴120萬罰金」，直言「冤有頭債有主，你們自己去找判的人阿！關我屁事？我現在才知道原來黨媒一條龍這麼的厲害」

發文一出，引來網友圍剿砲轟，「說錯話就好好道歉，自以為是又只會拉政黨來當擋箭牌，是不是男人啊？」、「早該下架了！帶壞小孩」、「還不知錯在哪。。。唉」、「好了啦，還要凹」、「急了很急」。

統神昨天爆出失言風波後，今天下午前已有七家廠商宣布不再與他合作，分別為手遊《轟天騎士團》、《COC：熱血殺戮》、《超級拳霸霸》、《劍紙三國》、《超雞小隊》、人氣韓式炸雞「起家雞」、烘焙業者「關於餅乾實驗室」。

統神臉書全文如下 睡一覺起來 台灣真的是可悲 掌控司法機關的民意代表 立法機構 輿論媒體 不去看看現在台灣整體司法輕判的現況 不去關注更重要的國三生割喉案 保姆虐童案 然後一面倒的網路一條龍式的抹黑我 說我想幹未成年 把我塑造成一個戀童癖 我的媽呀 當時就看到一篇新聞 黃子交跟k小姐的新聞 我就說一句 k小姐未成年又怎樣 我也想x未成年 從前後文推論k小姐當時高三接近大一 就是17接近18歲的年齡 結果因為吳崢發一篇毛骨悚然 各大新聞頻道紛紛轉載 把我塑造成戀童癖？？台灣人是閱讀能力有障礙是不是？ 在講回來黃子交這件事 我說的是不怎麼嚴重 跟上面那幾件事情比起來 這件事情有很嚴重？ 跟販賣未成年兒少的內容 偷拍的人 買的人有比較嚴重？？ 好 就算你們真的覺得很嚴重 該死 那拜託去找檢察官 法官 緩起訴120萬罰金 哥 不是我判的耶。冤有頭債有主 你們自己去找判的人阿 關我屁事 我現在才知道原來黨媒一條龍這麼的厲害 我跟吳崢通話講了30分鐘 我說原來想幹17歲的女生 比王必勝還嚴重 還讓你毛骨悚然 結果吳崢吱吱嗚嗚回答不出來 全部媒體沒有人敢登 我在這邊再問一次 所以吳崢你覺得王必勝x小三懷孕還能升官 有比想x17歲還讓你毛骨悚然嗎？ 最後講結論 如果你覺得黃子交該死的 請去找你們的立委 民意代表 總統去提高刑法 並且整個司法改革 把不適任檢察官法官建立汰換機制 如果你們真的要保護未成年 覺得我統神想x一個17快18歲的人是垃圾 人渣 那拜託你們趕快找立委 民代總統去修法 把罰則加進去16-18一樣是未成年 一樣性交有罰則 想x的人也加進去 一起修法 思想審查 我沒意見 最後要跟國民黨說一下 哥們 我頂不住了 我就只是去你們群賢會演講一次 被燒成這樣 吳崢親口說是跟你們國民黨的政治鬥爭 那跟我沒關係 以後就不再去演講了 煩請多多包含 不過2026 2028冤有頭債有主 大家有緣再相見

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