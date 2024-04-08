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焦糖哥哥終於向Apple道歉了 網友不埋單要求刪文

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書向Apple道歉。圖／摘自臉書
「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書向Apple道歉。圖／摘自臉書

焦糖哥哥(陳嘉行)日前在臉書揭露Apple(黃暐婷)15歲時曾遭黃子佼逼迫拍裸照，事後遭Apple發文打臉，並請焦糖哥哥不要代替自己發聲，不過焦糖哥哥堅持自己有憑有據，也惹來網友砲轟，並要求他刪文，焦糖哥哥不甘示弱，與網友隔空筆戰，許常德也發臉書認為他此舉不妥，焦糖哥哥態度才終於軟化，在臉書發文道歉。

焦糖哥哥在文中表示「謝謝許常德老師的溫柔，我真的非常尊重您，愛您。我已經拜託我和Apple共同朋友轉達我的歉意，這件事畢竟比較敏感，我雖表達文責自負，但卻讓當事人不開心，不是我的本意。再次向Apple說聲抱歉，未來我關心這個議題會更加謹慎處理。祝福妳順產，一家平安。」但網友認為他若真有心道歉，應該把相關文章都刪除，才是真的對Apple負責。

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