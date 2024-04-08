焦糖哥哥終於向Apple道歉了 網友不埋單要求刪文
焦糖哥哥(陳嘉行)日前在臉書揭露Apple(黃暐婷)15歲時曾遭黃子佼逼迫拍裸照，事後遭Apple發文打臉，並請焦糖哥哥不要代替自己發聲，不過焦糖哥哥堅持自己有憑有據，也惹來網友砲轟，並要求他刪文，焦糖哥哥不甘示弱，與網友隔空筆戰，許常德也發臉書認為他此舉不妥，焦糖哥哥態度才終於軟化，在臉書發文道歉。
焦糖哥哥在文中表示「謝謝許常德老師的溫柔，我真的非常尊重您，愛您。我已經拜託我和Apple共同朋友轉達我的歉意，這件事畢竟比較敏感，我雖表達文責自負，但卻讓當事人不開心，不是我的本意。再次向Apple說聲抱歉，未來我關心這個議題會更加謹慎處理。祝福妳順產，一家平安。」但網友認為他若真有心道歉，應該把相關文章都刪除，才是真的對Apple負責。
更多推薦
▪陸一線小生遭爆嫖娼被封殺 消失1年多現身機場粉嗨包圍
▪談黃子佼怕李善均悲劇重演 白冰冰遭炎上緊急再發聲
▪企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
▪恭喜！吳申梅忙於房事 脫口「懷胎10月生了」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言