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突辦告別式「躺棺木」畫面曝光！黃明志發長文揭真相

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
黃明志舉辦生前告別式。 圖／擷自臉書
黃明志舉辦生前告別式。 圖／擷自臉書

馬來西亞創作歌手黃明志1日突發出公告要舉行告別式，由於當天是愚人節，所以很多網友都認為是在開玩笑，隨後他的社群也發布了靈堂照片，當天晚上也真的在馬來西亞直播告別式，到了2日凌晨黃明志本尊也終於發文揭這次事件的源由。

黃明志這次突辦告別式，1日下午不少網友在貼文下留言貼出目擊黃明志的身影，證明他還活著，還出現他躺棺木的照片，2日本尊發長文說明這次事件，坦言在這一天裡有許多感觸，「看到真正關心我的人，也看到許多落井下石的人」，他談到去年一年，經歷身邊友人、寵物離世，再加上由於壓力關係，身心健康出現問題，幾次進出急診，因此讓他意識到生前規劃的重要性。所以就寫了一首歌，還拍攝的MV，並舉辦一場生前告別式拍成記錄片。

黃明志也解釋選在4月1日愚人節，是想大家以一種輕鬆的態度來看待生前規劃，隔幾天4月4號就是清明節，希望大家排開這些所謂的「華人禁忌」，勇敢地面對生命，也勇敢地面對死亡，好好規劃自己的生前計劃，不要讓活著的人為你的身後事操心和難過。這才是我們的真正目的。

最後黃明志也提到這幾年有很多他的不實負面新聞出現，也都拒絕回應，是不想要幫他們炒流量，但是許多人在觀看新聞時就是標題黨，他們無力去阻止，只能以沉默對抗輿論。最後也宣告新歌的MV就在清明節當天下午首播。

網友貼出黃明志躺在棺木內的照片。 圖／擷自臉書
網友貼出黃明志躺在棺木內的照片。 圖／擷自臉書

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