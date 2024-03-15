韓韶禧、柳俊烈熱戀早洩端倪！網翻3證據、1細節愛意藏不住
南韓知名演員韓韶禧與柳俊烈在今日稍早爆出熱戀，有粉絲在夏威夷目擊兩人零偽裝在飯店互動親密，大方甜蜜約會。隨後經紀公司也證實兩人在夏威夷，不過尊重藝人私人行程，並表示針對此事不再多做回應。
韓韶禧與柳俊烈過去並無交集，不過近日傳出兩人即將合作新作品《魅惑》，改編自同名漫畫，背景設定在朝鮮日治時期，講述女吸血鬼與貧窮畫家的故事。有眼尖網友翻出兩人疑似去年就交往的證據，包括韓韶禧在生日期間於IG分享了自己去看柳俊烈攝影展的照片，還有今年1月初帶著柳俊烈喜歡的海綿寶寶到香港出差的美照。以及韓韶禧最新PO出三位朋友戴著友情手鍊的照片，其中三人的手有兩位已標記女性，剩下一位令網友猜想是否為柳俊烈。
另外，柳俊烈的前女友惠利則在同一時間於IG限動分享一張具有夏威夷風情的照片，並寫下耐人尋味的「好有趣」三個字，同時也被網友發現她取關了柳俊烈，男方無縫接軌韓韶禧的說法一時之間甚囂塵上。
此外，有網友扒出兩人在去年11月對外宣布分手，韓韶禧也是在同月現身柳俊烈個人攝影展，而柳俊烈與惠利分手前幾天兩人都還在使用情侶手機殼。不過在分手後柳俊烈已換掉該款手機殼，惠利則是一直到今年二月底都還在使用，令網友們更確信柳俊烈換乘戀愛韓韶禧的可能性更高一些。
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