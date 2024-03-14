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阿沁妻花花涉毒道歉遭出征！親妹發聲：亂詛咒的祝你別出事

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
阿沁妻子花花（李汶靜）涉毒向社會大眾鞠躬致歉。 圖／報系資料照
阿沁妻子花花（李汶靜）涉毒向社會大眾鞠躬致歉。 圖／報系資料照

F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁老婆花花（李汶靜）昨（13）日爆出涉嫌持毒遭逮，她日前才出席阿沁的發片記者會，2個女兒也一起現身，一家人看起來和樂融融，13日卻傳出染毒，讓業界震驚。對此，阿沁則表示：「會一起面對」，而花花的親妹妹Amber昨天晚間也在IG上發聲。

花花昨天持毒遭逮的消息一出，Amber昨晚則在IG限時動態上寫道：「真的最討厭收到『妳還好嗎』只因為好的話你就不會來問了，而真有甚麼不好你也幫不上忙，到了這個年紀，安靜過好各自的人生，承擔各自生活的重任，就夠好了。」

此外，Amber還說：「沒有要比較，但我認真覺得虐童案需要更多媒體&社會的關注，然後那些隨隨便便就跑到別人版面亂放話亂詛咒，亂開玩笑還自以為很有趣的人，我真的祝福你們這輩子都闔家平安不要出事。」

針對老婆花花持毒一事，阿沁則回應：「因為早上我出門開會，開完會才回家，才知道警察有來。我現在也正在了解發生什麼事。花花是我太太，有什麼事我們會一起面對。」

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