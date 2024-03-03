饒舌歌手遭控「隱瞞病情」 害4女感染HPV病毒

大陸嘻哈歌手滿舒克近日被一名女網友控訴，兩人交往期間竟被男方傳染HPV病毒，她入院開刀後，男方還搞消失，痛訴男方自私。

女網友在微博發文揭滿舒克身為公眾人物卻去傷害、欺騙一個又一個女生的行為，認為這是應被譴責和制止的，而自己就因為跟滿舒克談戀愛進了醫院，原來去年8月在醫院檢查出HPV感染，而她之前已在美國接種過疫苗，醫師就認為這樣應該就可以自愈，半年後再來追蹤，到了今年1月去醫院追蹤檢查，驚訝發現竟然沒有自愈，而是持續感染了半年之久，2月要進行手術，當時她哭著發訊息給滿舒克，這時他才坦承應該是他的問題。

滿舒克當時也承諾會付責，可是當女方要去醫院開刀時，他卻大遲到，等手術結束就急急忙忙離開，之後人就消失了，讓女方備感委屈，「這麼多年我只有他一個伴侶，且我是有輕度潔癖的，對個人衛生的要求很高。」、「從手術前口口聲聲地說這個責任他擔，到現在躲起來不見人影，我孤立無援，不知道應該怎樣去面對這一切。」

女方更透露之後還陸續收其他3位女性的私訊，也是因為滿舒克而受到傷害，她只能安慰對方，如今把這件事情公開，就是希望有更多的人能聽到她們的聲音。

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