才剛辦完婚禮！作家H閃電離婚陳珮甄「煎熬真相曝光」

作家H和陳珮甄再婚，婚禮才辦完一個月，豈料他凌晨發文證實離婚。「對不起每個愛我的人。對不起，我搞砸了！經過八個月的相處之後，我和珮甄決定結束這段尚未登記的婚姻！」​

作家H表示，從交往兩三個月之後，「珮甄就因為我的重度憂鬱症，常常聽到我提起分手的不安想法，這對她非常不公平，尤其是一個需要承擔經濟重擔的單親媽媽！」​

他的身心不夠健康，拖垮兩人感情。珮甄也說：「​提分手的人不是我，我已經是第20幾次吧，聽到對方先用讓我心好痛的方法，描述我對他來說是多麼糟糕的人，然後再提出分手。」

她也請大家不要再傳訊息詢問，或者是截圖給她看，因為「我被他封鎖了」，而且這已經第3次還是4次，她看不到內文也累到沒力氣看了。

她無奈說：「以前我都會拚命解釋，想讓對方理解自己，但後來我真的好累好累。我有一個亞斯加過動的女兒，我還要獨自扛起所有的經濟重擔，我真的沒辦法再負荷誰對我的質疑了。」

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