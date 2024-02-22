小學兄妹魔鬼日程惹議！陳海茵認尪曾抗議「給孩子的壓力太大」

一間美語補習班於臉書分享一對國小兄妹的每日行程表，兩人每天在5點50分便開啟一天的學習，除了上學及補習，還需要花大量時間練鋼琴，一直到晚上11點半才就寢，吃飯及學校作業只能在車上完成，行程緊湊引發網友撻伐，而該名「虎媽」也遭起底曾擔任過主播。對此，主播陳海茵則是有感而發，表示自己會給小孩安排行程，但有時也會遭到老公抗議。

小學生的「魔鬼行程」近日引發熱論，陳海茵昨（21）日則談起這位「虎媽」的身分曾是新聞主播，所以習慣高壓的狀態，她也回憶起過去跑新聞的景象，「我們都是在小小的採訪車上吃便當、並且寫完採訪稿！回公司才能趕快剪輯新聞畫面、配音、交出午/晚新聞稿......」，因此雖然過程不舒服仍會硬著頭皮完成工作。她坦承，曾讓小孩在車上寫作業，「我覺得還是要好好在書桌上寫完功課，對眼睛會比較好！」

而對於近日新聞中這位「虎媽」幫小孩安排的行程太過緊湊，她也有感而發透露曾幫小孩安排行程，「但有時候排得太滿，小孩沒感覺，反而是老公抗議，說他覺得壓力很大」，老公更告訴她成績並不代表日後的成就。

陳海茵也以自己為例，坦承自己就是填鴨式教育下長大，但成績並沒有很好，最終是因為興趣才進入新聞領域工作。她直言，若孩子本身並不是讀書的料，「應該找到他有興趣的地方去培養發展」，認為「讀萬卷書，不如行萬里路」，應該讓孩子們在生活、旅行中學習。

此外，陳海茵也與女兒討論起這次的新聞事件，正當孩子對補習時間產生疑問時，她則回答說：「每個爸媽想法不一樣！」，並強調「應該尊重每個家庭的教養方式，畢竟每個家庭的資源、起點跟目標都不一樣」，但她則認為應該讓每個小孩都能在快樂健康的環境下學習。

陳海茵臉書發文如下 北市有美語補習班發表一對兄妹的「每日行程」，每天清晨5時多起床，接著上課補習、練才藝，在車上吃晚餐、寫功課，回家後睡眠只剩六小時，虎媽身分也隨之曝光，曾擔任新聞主播。她自述「習慣高壓、習慣極盡利用每分每秒」，所以很習慣安排自己和小孩的時間。」 我承認我們這行做久了，真的很能承受壓力、我也喜歡安排我自己跟女兒的行程，但有時候排得太滿，小孩沒感覺、反而是老公抗議，說他覺得壓力很大～🤣羊爸甚至說很多賺錢的老闆￼小時成績都普通提早出來創業！反而成績優秀的人可能一輩子當上班族，或念到博士出來很難找工作….. 想當年，我們都是在小小的採訪車上吃便當🍱、並且寫完採訪稿！回公司才能趕快剪輯新聞畫面、配音、交出午/晚新聞稿…那時候在車上晃到頭昏想吐、還是硬著頭皮把工作完成，之前有嘗試讓羊羊在車上寫作業，因為前天晚上太晚就讓她先睡了，隔天只好在車上寫，但我覺得還是要好好在書桌上寫完功課，對眼睛會比較好！ 阿海小時候受到填鴨式教育，為了聯考每天補習到很晚，但重點是我成績也沒因此很好啊！吊車尾考上世新，但因為是自己的興趣，畢業後就進入電視台。所以我覺得要看小朋友的資質，有的小孩隨便教成績就很好、有的孩子就不是唸書的料，反而應該找到他有興趣的地方去培養發展。 我自己是奉行「讀萬卷書，不如行萬里路！」填鴨式學習壓力很大、還不如從生活、旅行中學習！但是我很佩服這一對兄妹，他們好乖、很聽媽媽的話，我叫羊羊練琴她都不肯…媽媽我也沒輒…🤷‍♀️，只是對小學生而言可能睡眠不足，或許有些人體質不需太多睡眠。 雖然睡眠時間真的很短，但應該尊重每個家庭的教養方式，畢竟每個家庭的資源、起點跟目標都不一樣，也有人說那些沒錢補習、學才藝的孩子不是更可憐？其實除了重視課業，培養孩子的品德、責任感也很重要不是嗎？ 教育這條路本來就很漫長，要看孩子的資質與個性，有些孩子適合放手讓他自由發揮，但有的孩子就一定要對他有所約束，總之，希望每個小孩都能快樂健康的學習！ 我把這篇新聞給羊羊看，沒想到羊羊竟然問：他們為什麼要一直補習呀？是不是成績不好？為什麼不能去玩？ 我回答她每個爸媽想法不一樣，我也很希望她能花￼多一點時間學習跟練琴，當然也是要有時間休閒啊～ 西洋格言「Work Hard, Play Hard」就是努力工作學習、也要用心玩樂放鬆！不僅學業重要，培養孩子跟同儕互動、情緒控管的EQ、未來融入社會的社交生活，不但是非常重要的能力，同時也是一門平衡生活的藝術。

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