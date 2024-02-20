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酒醉鬧機事業全毀！鄭中基不忍發聲 內幕首曝光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
鄭中基出道28年多元發展，演藝生涯卻歷經大起大落。圖／寬宏藝術提供
鄭中基出道28年多元發展，演藝生涯卻歷經大起大落。圖／寬宏藝術提供

鄭中基首度兼任演唱會監製，去年在澳門展開「Fragments of Wonder」世界巡演，農曆春節期間移師香港紅館，一連6場於昨晚完美落幕。這回他連著6場都有收紅包，昨晚古天樂登台也跑繞全場1圈收紅包，據悉此為當地習俗，每逢歌手農曆年節開唱，歌迷都會送紅包祝福，歌迷的熱情讓鄭中基十分感動，表示將會全數捐出做公益。

出道28年的他多元發展，演藝生涯卻歷經大起大落，昨晚在安可橋段唱完「猛龍特警隊」、「有種」之後有感而發，自嘲2000年發生酒醉鬧機事件之後，歌手事業全面停擺，「幸好有人找我拍戲，那我就不放過任何歌唱的機會，就去問導演看能不能唱主題曲？」

當年他因形象重挫無法發片，轉戰戲劇市場展現出的「笑果」引發關注，接著在谷德昭執導的2部喜劇電影「行運超人」、「龍咁威2003」徹底扭轉劣勢，不只成為新一代的諧星代表，並順勢重返歌壇，他說「猛龍特警隊」是「龍咁威2003」主題曲、「有種」則是「行運超人」插曲，開心直呼「很幸運能遇到一位好導演」，表達對谷德昭導演的謝意。

挾帶這股翻身的氣勢，他以「無賴」一曲紅遍整個香港，接連抱回多個音樂獎項，他昨晚唱完「無賴」後表示：「『無賴』對我來講應該是最成功，也是大家最喜歡的1首歌。」確實全場合唱音量之大幾乎快要震破紅館的屋頂，他直呼：「希望能帶給大家力量積極面對人生，一起做個正能量的人！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭中基首度兼任演唱會監製，台上道具相當華麗。圖／寬宏藝術提供
鄭中基首度兼任演唱會監製，台上道具相當華麗。圖／寬宏藝術提供

鄭中基4度登上香港紅館舉辦世界巡演。圖／寬宏藝術提供
鄭中基4度登上香港紅館舉辦世界巡演。圖／寬宏藝術提供

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