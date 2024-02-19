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「甄嬛傳」皇上駕崩！破6.1萬人「參加公祭」上香

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
孫儷主演「後宮甄嬛傳」至今熱播不衰。圖／摘自微博
孫儷主演「後宮甄嬛傳」至今熱播不衰。圖／摘自微博

孫儷主演，大陸宮鬥劇「後宮甄嬛傳」播畢至今13年，但依然熱度不減，在劇迷心中擁有無可取代的宮鬥神劇，八大電視於農曆新年期間在YouTube 24小時馬拉松直播再度引來觀看熱潮，昨(18日)播出最後一輪大結局「皇上駕崩」橋段，更破6.1萬人在線觀看，八大電視官方IG更發限時動態感謝全台各區代表「參加公祭」。

「甄嬛傳」熱播不衰，不少經典橋段，總讓網友津津樂道，尤其在最後一集雍正駕崩橋段，孫儷一聲劇力萬鈞的宣喊：「皇～上～駕～崩」，令網友想像力無限，製作出不少哏圖，而昨晚播出的橋段中，則吸引網友在聊天室留言「桃園大溪代表上香」、「彰化貓友代表上香」、「台中媳婦代表上香」、「中和區代表，幫忙助念」、「竹北代表上香」、「恭送皇上」、「吃飯啦(台語，駕崩)」、「6萬公祭現場」、「各位小主明年見」。

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「後宮甄嬛傳」馬拉松直播最後一集吸引6.1萬人線上觀看。圖／八大提供
「後宮甄嬛傳」馬拉松直播最後一集吸引6.1萬人線上觀看。圖／八大提供

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