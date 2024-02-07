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「曼達洛人」女星遭迪士尼開除怒告 馬斯克出錢力挺！

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
吉娜卡拉諾。圖／華映提供
吉娜卡拉諾。圖／華映提供

美國前綜合格鬥家女星卡拉諾（Gina Carano）因參演「星際大戰」影集「曼達洛人」大受歡迎，不過她2021年因為在網路上發表爭議言論，遭到迪士尼開除，日前她宣布將迪士尼與盧卡斯影業告上法院，值得注意的是連特斯拉執行長馬斯克都出資力挺。

卡拉諾2021年2月在IG上分享1篇文章，將納粹對猶太人的暴行比擬為共和黨現今在美國政壇遭受的政治迫害，言論迅速被討論，後來就遭到「曼達洛人」製作公司盧卡斯影業以及經紀公司UTA開除。「盧卡斯影業」發言人在當時的聲明表示，「卡拉諾在社群媒體上發布、基於文化和宗教身分誹謗他人的文章是令人憎惡且不可接受的」。

本周二卡拉諾向加州聯邦法院提起訴訟，指控盧卡斯影業及其母公司迪士尼「歧視」和「不當解僱」，除了要求7.5萬美元（約新台幣235.1萬）的賠償金，還要求「盧卡斯影業」重新聘用自己，卡拉諾痛批：「在迪士尼和盧卡斯影業建立的帝國中，只有單一思想、言論或行動的正統觀念是可被接受的，其他敢於質疑、或未能完全遵守的人，卻不被容忍。」

而訴訟的焦點，還有特斯拉執行長馬斯克主動金援卡拉諾，除了在X平台上分享卡拉諾的聲明，還寫下「如果您願意加入針對迪士尼的訴訟，請告訴我們」。

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