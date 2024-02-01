驚傳緊急送醫！馬妞「已簽放棄急救書」同意器捐

56歲資深女星馬妞（馬維欣）驚傳進醫院，馬妞證實已簽下「放棄急救」同意書，也同意器官捐贈，更驚爆已賣光房產，狀況令人憂心。

馬妞上月30日進了醫院，她在臉書上透露身上所有的病狀都有聯動性，且身體一直處於發炎現象。據「三立新聞網」報導她因身體出狀況，痛到無法走路都坐輪椅，因此住進三總進行一連串檢查，預計要住院6天。

馬妞感嘆自己慘遭多達12種的疾病纏身，包括腰椎滑脫、頭痛、暈眩、乾燥症、免疫系統崩潰、關節疼痛、痛到無法久站、紅斑性狼瘡、高血壓190、全身過敏、肺纖維化、發炎指數過高等，才會住院進一步檢查。她去年才參加張晨光兒子婚宴，當時看起來狀況還不錯。

她先前就已簽了放棄急救，也同意器官捐贈，但坦言自己還是很怕死。據了解她的經濟狀況也不好，過去因為投資失利房產賣光目前租屋在沙鹿，唯一資產就剩一台車和一張嘴，只能走一步算一步了。

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