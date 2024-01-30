夯劇「繁花」用成名曲 趙傳驚爆：沒人跟我洽談使用權

王家衛首部執導的陸劇「繁花」大受歡迎，劇中不少90年代經典金曲相當洗腦，且傳言王家衛為了將這些歌曲全放進劇中，至少花了1000萬元人民幣。但趙傳卻在臉書哀嘆他的成名曲「我是一隻小小鳥」被用在劇中，但卻「沒人來洽談錄音使用權」，引起大批網友熱烈討論。

「繁花」劇中男主角胡歌和好友陳龍的兄弟情中，用了趙傳的「我是一隻小小鳥」，患難兄弟陳龍感嘆自己就像在牢籠的鳥兒，被妻子打壓，怎樣都無法出頭，與歌曲意境十分貼切。讓劇中兩位從小長大的好兄弟配上這首歌曲格外能讓人了解他們的革命感情。但趙傳在臉書上卻寫道：「最近火紅的劇『繁花』，劇中使用『我是一隻小小鳥』，先前都沒人來洽談錄音使用權，我是擁有錄音權的人，但沒人跟我聯繫呢？」

30集的「繁花」幾乎用了57首大家耳熟能詳的金曲，包括「偷心」、「再回首」、「冬天裡的一把火」、「無言的結局」、「安妮」等，且幾乎是原創，據悉王家衛花了千萬人民幣（近新台幣4300萬元）購買原唱版權。 陳龍(左起)再次飾演胡歌好兄弟，網紅Papi醬參演「繁花」相當驚喜。（取材自微博）

胡歌拍「繁花」。（取材自微博）

趙傳在臉書上發文「繁花」用他的歌卻沒來談版權。圖／摘自臉書

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