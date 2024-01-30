大S近照曝光 網友讚嘆狀態回春如少女

大S(徐熙媛)和具俊曄再婚後幾乎不再公開露面，相當低調，一名小紅書網友「參小姐」分享大S夫妻和製作人詹仁雄的合照，網友讚嘆大S狀態絕佳，宛如回春少女，直呼愛情的滋潤果然就是最好的保養品。

參小姐在評論區補充，這張照片其實是半年前的舊照，「本人私藏，本來不准公開，但過了半年應該沒關係了，沒有任何目的。」網友在底下熱烈回應「請多發，真的好想熙媛」、「狀態看起來超好」、「狀態不錯，瘦身成功了」、「依然很美麗啊，不愧是美容大王」，還有人打趣「好少女啊，她最胖最不好看的時候就是跟汪婚後那幾年」，認為她目前生活肯定幸福才能有這樣的狀態。

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