大S近照曝光 網友讚嘆狀態回春如少女
大S(徐熙媛)和具俊曄再婚後幾乎不再公開露面，相當低調，一名小紅書網友「參小姐」分享大S夫妻和製作人詹仁雄的合照，網友讚嘆大S狀態絕佳，宛如回春少女，直呼愛情的滋潤果然就是最好的保養品。
參小姐在評論區補充，這張照片其實是半年前的舊照，「本人私藏，本來不准公開，但過了半年應該沒關係了，沒有任何目的。」網友在底下熱烈回應「請多發，真的好想熙媛」、「狀態看起來超好」、「狀態不錯，瘦身成功了」、「依然很美麗啊，不愧是美容大王」，還有人打趣「好少女啊，她最胖最不好看的時候就是跟汪婚後那幾年」，認為她目前生活肯定幸福才能有這樣的狀態。
更多推薦
▪不滿電視台魔改她作品 漫畫家疑「以死明志」輕生
▪吳宗憲上「夜夜秀」虧「為何不敢笑」 Albee反應曝光
▪不倫劈腿不夠看！張娜拉新劇下猛藥「性侵產女還失憶」
▪女星患第4期癌症 已規畫葬禮：這些人我不想看到他們來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言