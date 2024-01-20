周杰倫人脈好狂！巴黎時尚秀歡慶45歲 昆凌放閃超甜蜜

周杰倫人在巴黎，18日和嫩妻昆凌慶祝一起45歲生日，她甜喊：「Happy birthday baba，健康快樂最重要！」周董除了慶生，也不忘工作，Dior 2024冬季男裝秀於19日下午在巴黎時裝周登場，他首度以全球代言人的身份出席看秀。

周董「嘉年華」演唱會日前在巴黎成功圓滿落幕，緊接著舉辦粉絲見面會，人潮擠爆現場，身為Dior全球代言人，他特別到訪Dior展覽館，一窺Dior悠久歷史的時尚魅力。18日他與家人好友在巴黎慶生，隔天就踏進Dior秀場，此趟他的巴黎行收獲可謂相當豐富，在時裝周的前一天，周杰倫還開心po出分別來自Dior及其藝術總監Kim Jones的邀請函，並透露已經為出席定裝完成，令粉絲相當期待。

周杰倫一現身就展現天王氣場，皮革外套下是亮眼的湖水藍西裝及印花襯衫，氣勢十足，他穿著的正是Dior藝術總監Kim Jones設計的2024夏季男裝，在大秀開始前與Kim Jones相見歡，兩人熱情寒暄，周杰倫透露對他設計作品的欣賞，Kim Jones表達很開心周杰倫演繹他的設計作品，也歡迎他來到時尚之都巴黎。現場星光熠熠，包括全球知名賽車手Lewis Hamilton、法國知名演員Raphael Quenard、美國傳奇建築師Peter Marino、日本知名藝人Ryusei Yokohama等都是座上嘉賓。

周董開心說：「這是一場很棒的秀！我覺得每一套衣服都好適合演唱會喔！每套都很想拿回家。」大秀中的音樂，也令他印象深刻，他說：「音樂很酷！它從頭貫穿到底，中間都沒有換別的曲子、也沒有變換其他節奏，是很大膽的嘗試！音樂跟秀的配合，我覺得非常重要！」身為Dior全球品牌代言人，周杰倫在IG po出許多Dior相關照片，讓不在現場的粉絲彷彿跟著他身歷其境，感受時尚魅力。在看完時裝大秀之後，他俏皮的說：「可以喝珍奶了！」

周杰倫出席時尚活動。圖／杰威爾提供

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