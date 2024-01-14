曾邊吸氧邊唱！五月天阿信出事了 在台上噴藥畫面曝光
五月天近年全心投入3個不同主題的巡演，甫在台中完成6場「回到那一天」25周年巡演，短暫休息約1周後又飛往新加坡，昨起連辦2場「諾亞方舟10週年復刻版」最終站，主唱阿信卻被觀眾目擊轉身背對大家噴藥，疑似再度抱病登台，讓粉絲很是心疼。
阿信過去曾邊吸氧邊唱，日前在台中開唱期間就罹患感冒，並在社群Po出疑似打完針的照片，忍著不適繼續登台全力開唱，相當敬業。昨晚五月天登上新加坡國家體育場，全場依舊爆滿，然而阿信一開口就略微沙啞，期間表示自己好想一直唱一直唱，「但這種時候就很糾結了，我這麼沙啞，到底應該少唱一點，少虐待你們一點好？還是應該多唱一點？」並問大家介不介意，全場觀眾其口同聲表示不介意，他則笑說：「我自己是很介意啊！總是希望把最好的給你們。」
話雖如此，但他仍敬業地希望讓所有人盡興而歸，在延伸舞台唱到一半時跑到往後小跑步到主舞台噴藥，希望能夠緩解沙啞的狀況，唱到「你不是真正的快樂」時，尾聲一句「重新開始活著」明顯不穩且沙啞、破音，粉絲看到影片後直呼「我聽了只覺得很心痛」、「希望他能保護好他的喉嚨」、「真的不希望他在（再）這樣唱下去了」，喊話要他完成今日演出後要好好休息。
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