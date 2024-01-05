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吳奇隆為何「封鎖劉詩詩」關鍵字？狗仔揭背後秘辛

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
劉詩詩(左)、吳奇隆婚姻好得很。(取材自臉書)
劉詩詩(左)、吳奇隆婚姻好得很。(取材自臉書)

吳奇隆與大陸女星劉詩詩婚變傳聞才因一家三口出遊被拍到而解謎，不過有關吳奇隆的微博留言封鎖了「劉詩詩」、「離婚」、「出軌」等關鍵字仍讓網友十分好奇到底怎麼回事？對此，大陸狗仔「攝影劉大錘」揭發背後秘辛。

之前大批網友發現，只要在吳奇隆微博，留下「劉詩詩」、「離婚」、「出軌」等關鍵字就會被屏蔽（封鎖），無法正常留言，必須加上標點符號或是間隔留言。外界懷疑兩人真的已經如傳言所說離婚。不過劉大錘開直播分析，這一家三口照並非安排好要給大家拍攝婚姻如常的，「肯定是兩口子什麼問題都沒有」，一切都是外界猜測婚變，實際上是兩人生活本來就很低調。

至於吳奇隆為何微博留言封鎖了關鍵字「劉詩詩」？劉大錘則認為，跟婚變無關，就是不想讓外界再拿這炒作，且他也強調夫妻倆沒有從沒有買熱搜，就是相當低調的一對夫妻。

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