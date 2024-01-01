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登上CNN被讚「華語天王」！周杰倫屌爆成台灣之光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
周杰倫登上美國CNN跨年特別節目「New Year’s Eve Live」。圖／摘自CNN
周杰倫登上美國CNN跨年特別節目「New Year’s Eve Live」。圖／摘自CNN

周杰倫（周董）登上美國CNN跨年特別節目「New Year’s Eve Live」，展望2024年，他說「嘉年華」巡演場次正在陸續安排當中，「除了音樂、演唱會的部分，我想會繼續當個策展人，我覺得與藝術的結合是不能少的，藝術就像是生活的一部分一樣。」

「New Year's Eve Live」邀來全球知名嘉賓參與倒數迎接新年，顯見周杰倫的國際影響力之大，節目主播Kristie Lu Stout稱周董是「The King of Mandopop（華語歌壇天王）」，且對於他在歌手與藝術身分之間的轉換感到相當好奇。

周杰倫表示自己同時也是MV導演，擁有很高的自主權，「我的媽媽是美術老師，所以想把以前學到的東西放進我的MV，把從小學的古典音樂和現在的流行元素放在一起，這種反差就變成了『周式風格』。」他認為古典跟現代的東西結合造成的衝擊，年輕人可能會覺得很特別、很有新鮮感，「其實這些東西我是從一開始、很久以前開始做了。」

而周董去年跟佳士得拍賣行合作策展，給新銳藝術家一個展示的舞台，他說：「因為曾經也是新人，剛出道是需要貴人幫助的，這些有才華的年輕人都是希望被大家看見的，所以這次策展過程，會想到當初的自己是需要幫助的。」另外周董稱2023年是最忙也是最豐收的一年，「拍了實境節目『周遊記』，自己的新歌也出來了，為佳士得拍賣會策展，還有Dior的代言人，我覺得2023年真的是很多元化的一年。」

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