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獨／劉德華、梁朝偉向愛妻喊話 告白「家人最重要」

聯合報／ 特派記者陳建嘉／香港專訪
劉德華(右)、梁朝偉日前一起出席「金手指」首映會展現好交情。圖／龍祥提供
劉德華(右)、梁朝偉日前一起出席「金手指」首映會展現好交情。圖／龍祥提供

劉德華梁朝偉帶來動作新片「金手指」，日前接受本報專訪，2位巨星雖不常見面，彼此工作雖忙，私下情誼仍相當深厚，提到這次與「無間道」不同，改由梁朝偉飾演反派，劉德華飾演正派，梁朝偉笑說身為演員什麼都應該嘗試，「我們什麼角度都演過了，先前討論時，才會想說反過來，看看會不會有不一樣的效果」。

電影「金手指」背景設定在歌舞昇平的80年代，人人追逐名利，被問彼此有沒有心目中最重要的事物，梁朝偉、劉德華戲外都早有幸福家庭，梁朝偉更緩慢說出「家人是最重要的吧」，像公開對愛妻劉嘉玲表白，劉德華也在旁附和「家人、還有健康，對我們來說，一直都是最重要的」，同樣致謝一直陪伴在旁的妻子朱麗蒨與女兒。

劉德華、梁朝偉今年不只共同演出「金手指」，梁朝偉今年獲得威尼斯影展終身成就獎，劉德華則拿下多倫多影展特別貢獻獎，梁朝偉笑言從以前到現在，拿到什麼獎項都會覺得很開心，「因為它也代表，對你過去的一些工作的肯定，開心也不過開心1、2個星期吧。因為以前你做得好，不代表你以後做得好，以後還是要繼續努力」。劉德華則說「我覺得每個獎項，就去享受吧，也沒有必要為了這些，就給自己太大的壓力，如果人家看到的時候，他就會給你肯定。就好像偉仔說，對自己的一個交代吧」。「金手指」將於30日上映。

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劉德華(右)、梁朝偉日前一起出席「金手指」首映會展現好交情。圖／龍祥提供
劉德華(右)、梁朝偉日前一起出席「金手指」首映會展現好交情。圖／龍祥提供
劉德華(左)、梁朝偉希望之後有機會能來台灣與粉絲相會。圖／龍祥提供
劉德華(左)、梁朝偉希望之後有機會能來台灣與粉絲相會。圖／龍祥提供
劉德華(左)、梁朝偉接受本報專訪時一起比「噓」向粉絲問候。圖／龍祥提供
劉德華(左)、梁朝偉接受本報專訪時一起比「噓」向粉絲問候。圖／龍祥提供
劉德華(右)、梁朝偉在動作犯罪新片「金手指」針鋒相對。圖／龍祥提供
劉德華(右)、梁朝偉在動作犯罪新片「金手指」針鋒相對。圖／龍祥提供
劉德華(右)、梁朝偉主演動作犯罪新片「金手指」是近年極受注目的娛樂大片。圖／龍祥提供
劉德華(右)、梁朝偉主演動作犯罪新片「金手指」是近年極受注目的娛樂大片。圖／龍祥提供
劉德華(左)、梁朝偉相識超過40年，性格不同，但都直誇對方超帥。圖／龍祥提供
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