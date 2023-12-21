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布萊德彼特60大壽慶祝照曝光 首度合體小女友超開心

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
布萊德彼特(左)在生日當天被目擊與女友伊妮絲迪拉蒙一起出席派對。圖／達志影像
布萊德彼特(左)在生日當天被目擊與女友伊妮絲迪拉蒙一起出席派對。圖／達志影像

布萊德彼特於本月18日迎來60歲大壽，選擇與小自己20多歲的珠寶設計師女友伊妮絲迪拉蒙一起度過，近期已被拍到他們出雙入對出席洛杉磯、巴黎的派對，由於伊妮絲是在19日出生，生日僅隔1天，所以2人是一起歡度生日假期，也提前過耶誕節，外媒也捕捉到不少慶祝照片，只見小布不時露出微笑，心情極佳。

外媒「時人」報導，雖然小布的小孩都不在身邊，但能有女友陪伴，依舊過得相當愜意，有出席同場派對的消息人士表示，由於小布與伊妮絲都非常喜愛當代藝術，所以在場擺設非常多藝術品，現場每個人都互動自然、愉悅。而他們至今已經交往一年多，關係越來越穩定，小布不僅私下表示「這是與裘莉婚變後第一段正式的感情關係」，他身邊更有朋友表示，小布現在每天都很開心，等休假結束後，才會回歸片場，補拍先前尚未完成的賽車電影。

小布雖然多次被裘莉隔空批判酗酒、家暴，不過小布在好萊塢的人緣仍然極好，曾合作「瞞天過海」系列的喬治克隆尼，近期更主動喊話，與小布仍是超級好朋友，「我要與大帥哥彼特再度合作，他是一個積極向上的人」。

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男神布萊德彼特即便已滿60歲，近年身材狀態依舊極佳。(美聯社)
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男神布萊德彼特即便已滿60歲，近年身材狀態依舊極佳。(路透資料照片)
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