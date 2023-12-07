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那英出事了！疑捲李玟揭黑箱事件 被封殺5個月

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
那英曾多次擔任「中國好聲音」導師。 圖／摘自微博
那英曾多次擔任「中國好聲音」導師。 圖／摘自微博

李玟生前為「中國好聲音」學員抱不平卻被節目組欺負，一段9分鐘控訴錄音檔聽得讓人憤怒心碎，導致該節目暫時停播接受調查，而擔任該節目導師的那英也被指有黑箱內幕，成為眾矢之的，如今傳出那英傳出被湖南衛視切割，她在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被消失，引起熱議。

那英上湖南衛視節目「聲生不息．家年華」，卻被發現疑似刻意刪除那英的鏡頭，節目還有一段是她與王菲合唱「相約1998」的影片，只留下王妃的鏡頭，更被發現那英的微博帳號已停更5個月，最新一則貼文停在7月為「中國好聲音」的宣傳發文，諸多跡象被認為是遭到軟封殺，

那英今年風波不斷，先是遭網友挖出她諷刺刀郎的歌「是給農民聽的」，接著又被已故歌手李玟生前音檔爆出「中國好聲音」的黑料，一些參賽歌手更直指那英從中「撈油水」，事件發酵，導致那英的活動全部取消。

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