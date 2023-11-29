吳鳳8歲女兒「正式封臉」 親揭原因一句話被讚爆
從土耳其來台發展的男星吳鳳，在台灣落地生根，不僅成為台灣女婿，更在2018年拿到中華民國身份證，成為台灣人。他婚後也生下兩個可愛女兒，常在社群平台分享日常生活，近來他突然將女兒的臉打上馬賽克，並曝光背後的原因。
吳鳳昨（28）日在臉書分享女兒跳體操的照片，不過照片中女兒的臉卻被遮住，而他也親揭背後原因，表示女兒主動要他別再曝光她的臉，「她說：爸爸，你可以分享我的照片給大家看，我覺得我跳的很好，但是請馬賽克我的臉。」
吳鳳表示，「其實我很喜歡她（女兒）跟我說這句話，因為她已經8歲了，她有屬於自己的權利跟生活。我必須要尊重才是正確的態度」。他坦言，如今生在網路時代，親子互動雖然有趣，「但是我們不是孩子的主人，要分享的照片也要經過他們的同意。」也表示想當孩子們的好榜樣，「孩子不同意的情況下，我以後馬賽克大女兒的臉是最基本的尊重。等她長大，再讓她自己決定是否要露臉了」，最後還在留言區強調：「我很尊重孩子的生活」。
發文一出，引來網友們贊同，「吳鳳是很棒的榜樣無疑」、「孩子跟我們一樣需要尊重」、「孩子能這樣表達真的是太棒了，一定是你們平常很尊重她的緣故。」、「成熟，有想法的小才女和一個觀念正確，很棒的爸爸」、「家裡人有學會互相尊重真的很重要」、「剩媽媽不用馬賽克」。
吳鳳臉書全文如下：
大女兒很喜歡體操，前幾天她練習時，我幫她拍照片。她說：爸爸，你可以分享我的照片給大家看，我覺得我跳的很好，但是請馬賽克我的臉😊
其實我很喜歡她跟我說這句話，因為她已經8歲了，她有屬於自己的權利跟生活。我必須要尊重才是正確的態度👍🏻
現在是網路時代，每天在網路出現各種各樣的內容。親子的生活跟點點滴滴當然很有趣，但是我們不是孩子的主人，要分享的照片也要經過他們的同意。
我寫很多文章，想要當一個好的榜樣，才能正面的影響社會。孩子不同意的情況下，我以後馬賽克大女兒的臉是最基本的尊重。等她長大，再讓她自己決定是否要露臉了
▪柯辰勳驟逝震驚「紅人榜」！歌壇一片錯愕不解
▪Joeman呼麻風波後整個人瘦一圈 最新片曝光網驚：臉型都變了
▪鄧佳華近況曝光 路邊賣大餅賺800塊日薪
▪歐陽靖曝遭前夫當眾施暴罵：女人是屎！ 帶兒遊香港「洗記憶」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言