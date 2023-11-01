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恭喜！張書偉認結婚謝京穎 曝「床上求婚」一張紙搞定

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
張書偉笑容滿面宣布喜訊。記者王聰賢／攝影
張書偉笑容滿面宣布喜訊。記者王聰賢／攝影

42歲張書偉與小12歲謝京穎今年5月認愛，交往半年傳出好消息，被爆預計12月登記結婚，1日出席「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」，面帶笑容大方承認：「是真的。」但目前雙方家長還在看日子，希望在農曆年底前正式成為夫妻，強調目前沒有懷孕。

至於求婚過程？張書偉說沒有很正式的下跪、掏鑽戒，而是某天晚上，「我們都覺得準備好了，我也該開口」，兩人當時在床上，張書偉從抽屜中拿出戶口名簿，向謝京穎說：「這個空格，妳願不願意填滿它？」對方沒有考慮，直接說「我願意」。謝京穎曾說自己追求儀式感，張書偉卻連鑽戒也沒準備，他感性表示：「她需要儀式感，但接受我這種儀式感。」

才交往半年就決定結婚，張書偉認為，是否要結婚跟交往多久「不能畫上等號」，兩人剛在一起就同居，相處一直都很像夫妻，因有一起養寵物，互相喚對方「爸比、媽咪」。張書偉形容兩人「各方面都很契合」，「她很包容我，我性子比較急，另一半能包容，很不容易。」

目前雙方家長已見面吃飯，還在選日子，張書偉甜蜜笑說：「很期待。」他坦言事前有向已婚的謝坤達問了很多問題，球賽現場也很多對夫妻，「我今天不是來比賽，是來請益的」。

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