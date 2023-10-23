越洋連線／「斗娜」太像她！秀智認想起miss A時期
秀智和梁世宗合作新戲「我的女神室友斗娜」，兩人在劇中浪漫談情。秀智飾演的女主角斗娜是韓流偶像，不少設定和秀智高度相似。秀智接受越洋訪問時，也透露劇中的場景喚起她的過往回憶，也就是她身為miss A活動時的點點滴滴。
秀智是女團miss A的成員，斜槓成為演員，在團體結束活動後專心深化演技。這次詮釋「女神」、「韓流偶像」，雖然外界看似輕鬆，但秀智表示，她其實花了很多心思在塑造角色，連居家樣貌的呈現都是經過精心鋪排。
因為有miss A的背景，秀智完全能夠理解女主角的情緒轉折，過去的舞台經驗也派上用場，「我已經很久沒有以團體成員的身份站上舞台了，所以當我演到公開表演的相關場景時，想起了很多有趣的回憶」。
這次和她搭檔的梁世宗，是退伍後首度重回小螢幕。他稱讚「斗娜」是目前讀過的最好的劇本，因此毫不猶豫點頭接拍，成為劇中的暖男大學生。因為距離上次拍戲已經隔了一段時間，梁世宗坦言「每一刻都充滿挑戰」，靠著努力和導演溝通，讓自己克服種種問題。
有趣的是，秀智在劇中的角色較為年長，劇外卻是梁世宗年紀較大。梁世宗表示，他到現在都稱呼秀智為「斗娜」，而秀智私下也會常跟梁世宗說笑打鬧，拉近彼此的距離。雖然秀智會稱呼梁世宗「歐巴」，但她也承認有時候梁世宗感覺更像弟弟。
因為劇情設定，他們先同居後戀愛。但問到是否真的願意跟彼此當鄰居，梁世宗搞笑比出大大的No，抗議一直被秀智捉弄。秀智也吐槽：「我也不想跟你當鄰居好嗎！」原來她不習慣跟認識的人住太近，容易感到負擔。「我的女神室友斗娜」已在Netflix上架。
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