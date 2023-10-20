不畏連日緋聞風暴 胡瓜和熊霓確定今晚走紅毯接受祝福

胡瓜和熊霓緋聞傳了月餘，但兩人完全不避諱，除了她一樣上他節目錄影，今晚金鐘獎，熊霓也會跟胡瓜一起走紅毯，經紀人阿淼說：「瓜哥入圍的是『最強綜藝秀』，同時一起的包括賴慧如和吳怡霈，所以3人會走一起，而熊霓是節目的固定班底，她會以觀禮嘉賓走在後面，但是，是一起，沒錯。」

胡瓜和熊霓相差44歲，因為錄節目而傳出緋聞，胡瓜否認戀情，表示熊霓是自己的子弟兵，多照顧本來就正常，今晚，兩人將高調步上星光紅毯。阿淼說，班底還有其他人，熊霓只是其一。

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