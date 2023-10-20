快訊

侯友宜、柯文哲能不能配？朱立倫提「三步驟」持續整合

以色列撤僑包機載16人今起飛！137名國人留下 35名陸人想搭機1原因沒下文

中職／龍隊封王啦啦隊長琪琪呼拉圈也奪冠 卻預告要引退了

不畏連日緋聞風暴 胡瓜和熊霓確定今晚走紅毯接受祝福

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
胡瓜和熊霓不避諱眾人目光，今晚將在紅毯合體。圖／摘自IG
胡瓜和熊霓不避諱眾人目光，今晚將在紅毯合體。圖／摘自IG

胡瓜熊霓緋聞傳了月餘，但兩人完全不避諱，除了她一樣上他節目錄影，今晚金鐘獎，熊霓也會跟胡瓜一起走紅毯，經紀人阿淼說：「瓜哥入圍的是『最強綜藝秀』，同時一起的包括賴慧如和吳怡霈，所以3人會走一起，而熊霓是節目的固定班底，她會以觀禮嘉賓走在後面，但是，是一起，沒錯。」

胡瓜和熊霓相差44歲，因為錄節目而傳出緋聞，胡瓜否認戀情，表示熊霓是自己的子弟兵，多照顧本來就正常，今晚，兩人將高調步上星光紅毯。阿淼說，班底還有其他人，熊霓只是其一。

延伸閱讀

阿翔辣妻爆「遭禁穿短褲」 規定出門被搭訕只能回9字

餵孩子「山羌生肝」挨罰！ 網紅7寶媽再被挖黑料

結婚41年！73歲資深演員王道談婚姻：「能不結婚就不要結婚」

伊能靜自揭淒慘身世「媽媽連生七個女兒」：我差點沒被生出來

相關新聞

不畏連日緋聞風暴 胡瓜和熊霓確定今晚走紅毯接受祝福

胡瓜和熊霓緋聞傳了月餘，但兩人完全不避諱，除了她一樣上他節目錄影，今晚金鐘獎，熊霓也會跟胡瓜一起走紅毯，經紀人阿淼說：「...

蕭敬騰岳父是大咖老戲骨 中風手萎縮簽下婚書全場泛淚

金曲歌王蕭敬騰和大14歲女友Summer結為連理，Summer也在IG感謝雙方爸媽的祝福以及支持，她也寫下：「我們收獲的...

一夜逆轉！金鐘獎「網路人氣」遭爆灌票　主辦單位回應了

58屆金鐘獎節目類典禮將於10/20(五)晚間7點於國父紀念館正式登場。今年金鐘獎典禮節目類共頒發21個獎項，另全民參與的「網路人氣票選活動」，由觀眾投票選出今年度心目中的最佳人氣綜藝節目與戲劇節目。

認愛後首放閃！茵芙依偎「天道」男星甜喊：謝世界有你

茵芙7月時認愛同是8點檔演員的楚翔，兩人合作「天之驕女」後假戲真做，19日男方生日，茵芙大方放閃，po出兩人依偎在一起的...

韓媒驚爆「L姓大咖男星」涉毒疑是李善均 經紀公司回應

南韓藝能界的涉毒風波不斷，自從南韓影帝劉亞仁涉毒遭逮自毀人生，才傳檢方不拘留起訴，又爆有頂級明星涉毒，韓媒「京畿新聞」報...

賴佩霞曬「喪失美國國籍證書」 宣布放棄美國籍

因為和郭台銘搭檔參選總統、副總統，賴佩霞雙重國籍一事一直成為媒體焦點，她剛才在臉書宣布已經放棄美國籍。她之前選在金鐘獎公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。