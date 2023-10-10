「殭屍道長」金獎男星孟海離世 天堂重逢林正英
香港男星孟海曾以「皇家師姐」奪得第5屆香港電影金像獎最佳男配角獎，並以林正英合作眾多殭屍片，包括包括「鬼咬鬼」與「鬼賭鬼」聞名，他在片中飾演「小海」一角，今日傳出死訊，孟海侄女孟希璘則向港媒表示：「去年發現罹患食道癌，孟海努力治療好一段時間，可惜病況沒有好轉。」喪禮安排將稍後公佈。
孟海過去是洪金寶「洪家班」成員，與李小龍、成龍、楊紫瓊、甄子丹等多位巨星都有過合作，是港星陳寶珠、蕭芳芳、已故林正英等人為同門師兄弟，早在10歲以童星身分首次參演電影「風塵客」，其後陸續參演不少電影作品；他15歲時，更獲已故巨星李小龍欽點演出電影「麒麟掌」，之後再參演知名電影「龍爭虎鬥」，一生奉獻電影良多，而他不只是知名演員，更是7次提名香港金像獎最佳動作指導獎，生前最後一部電影，是在2014年由甄子丹主演的「一個人的武林」中，客串監獄中一位幫派大哥。
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