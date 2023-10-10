快訊

本周兩波降溫 周六北台再降低溫20度中南部溫差7度

「我簡直要吐了！」北捷文湖線驚見「偷拍露鳥俠」 2女高中生險遭騷擾

哈瑪斯1年前開始策畫突擊行動 情報官員：伊朗提供數千萬美元武器

「殭屍道長」金獎男星孟海離世 天堂重逢林正英

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
孟海與林正英生前是最佳搭檔。圖／摘自微博
孟海與林正英生前是最佳搭檔。圖／摘自微博

香港男星孟海曾以「皇家師姐」奪得第5屆香港電影金像獎最佳男配角獎，並以林正英合作眾多殭屍片，包括包括「鬼咬鬼」與「鬼賭鬼」聞名，他在片中飾演「小海」一角，今日傳出死訊，孟海侄女孟希璘則向港媒表示：「去年發現罹患食道癌，孟海努力治療好一段時間，可惜病況沒有好轉。」喪禮安排將稍後公佈。

孟海過去是洪金寶「洪家班」成員，與李小龍、成龍、楊紫瓊、甄子丹等多位巨星都有過合作，是港星陳寶珠、蕭芳芳、已故林正英等人為同門師兄弟，早在10歲以童星身分首次參演電影「風塵客」，其後陸續參演不少電影作品；他15歲時，更獲已故巨星李小龍欽點演出電影「麒麟掌」，之後再參演知名電影「龍爭虎鬥」，一生奉獻電影良多，而他不只是知名演員，更是7次提名香港金像獎最佳動作指導獎，生前最後一部電影，是在2014年由甄子丹主演的「一個人的武林」中，客串監獄中一位幫派大哥。

孟海與李小龍。圖／摘自微博
孟海與李小龍。圖／摘自微博

孟海與盧惠光是多年好友。圖／摘自微博
孟海與盧惠光是多年好友。圖／摘自微博

相關新聞

「殭屍道長」金獎男星孟海離世 天堂重逢林正英

香港男星孟海曾以「皇家師姐」奪得第5屆香港電影金像獎最佳男配角獎，並以林正英合作眾多殭屍片，包括包括「鬼咬鬼」與「鬼賭鬼...

汪小菲向張蘭解釋遭斷線 親揭復婚說原委「只是關心」

汪小菲9日凌晨與網紅連線直播時，談到自己還愛前妻大S，還認了有復婚念頭，隨後大S透過經紀人回應證實，汪小菲的確數次私下向

炎亞綸捲偷拍性侵風暴 找大師改名轉運求復出

炎亞綸6月遭網紅耀樂控訴性侵，演藝事業全面停擺至今已3個月，現在傳出他為此找了命理師改名，希望能因此轉運，不過原本要在公視

薔薔搭上埃及恐怖列車！遭亂摸性騷「媽媽就在旁邊」

薔薔每次出國總有新鮮事，她最近更新了埃及旅遊影片，分享坐到恐怖臥鋪列車的過程。雖然她沒有落單，但列車長瘋狂過來騷擾她，如...

釜山影展 柯震東集郵多位大咖 台韓合作最新大獎出爐

台灣藝人與影片在釜山影展受到當地藝人與觀眾的矚目，柯震東與許瑋甯分別應邀在「亞洲內容暨全球OTT大獎」擔任頒獎人和評審，...

黃香蓮70歲大壽「前妻」們都來了 她驚家中珠寶竟遭竊

歌仔戲天王黃香蓮上月(9月)27日歡度70歲大壽，昔日「娘子們」也來祝壽，她在臉書上傳慶生照，開心分享：「謝謝家人為我籌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。