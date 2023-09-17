大陸女星袁冰妍「二度逃漏稅」 挨批整改不徹底追繳罰款1800多萬

演出電視劇「琉璃」而爆紅的大陸女星袁冰妍，2022年她名下關聯公司重慶麗妍文化傳媒，因偷漏稅人民幣163萬元（約新台幣724萬元），遭罰款人民幣97.8萬（約新台幣434萬元），不料事隔一年，又再被查出逃漏稅，遭追繳罰款人民幣430萬（約新台幣1883萬）。

大陸近來查獲不少明星逃漏稅案，袁冰妍就被查出沒有如實申報個人所得稅，其名下關聯的企業也被查出企業所得稅少繳，因此對袁冰妍追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣297.38萬元（約新台幣1302萬），另外對其關聯企業追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣132.98萬元（約新台幣582萬），而袁冰妍及其關聯企業也已繳清稅款罰款及滯納金。

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