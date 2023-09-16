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坦言「沒參選計畫」不當郭台銘副手 賈永婕喊話賴佩霞：很有勇氣

聯合報／ 記者陳建嘉／台北即時報導
賈永婕。圖／開麗娛樂提供
賈永婕。圖／開麗娛樂提供

鴻海集團董事長郭台銘日前宣布將找資深女星賴佩霞擔任副手，並非先前傳言的林志玲、賈永婕。賈永婕今晚現身台北流行音樂中心欣賞「STOMP破銅爛鐵 台灣巡演」，再度表示沒有計劃參選，只希望兒子能在看音樂表演時，能夠享受音樂激發更多創意，「只能說這一切都是各方對我很好的一些揣測，是真的沒有、沒有、沒有。」

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提到兒子，賈永婕幽默表示，希望兒子能感受到現場音樂氣氛，看有沒有天份變成音樂才子，隨後立刻自虧，是自己想太多了，但對於賴佩霞，她坦言很小就認識對方，昨天看到新聞也很驚訝，「當然有嚇到，我從蠻小就認識她，是很有勇氣的女性，很祝福她。」

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黃小柔全家福出動來觀賞演出，周蕙則和好友林凡一起來欣賞，艾薇跟師兄Kevin廖柏雅一同來看STOMP，兩人都是首次觀看STOMP的演出，非常期待，艾薇分享很期待看到整場演出，之前STOMP訪台的記者會上有與團隊合作過，體驗到要像STOMP這樣演奏真的很難，今天把握機會來觀賞他們的演出。

百老匯打擊天團STOMP今晚帶來精彩表演。圖／開麗娛樂提供 photo by STEVE MCNICHOLAS
百老匯打擊天團STOMP今晚帶來精彩表演。圖／開麗娛樂提供 photo by STEVE MCNICHOLAS
楊千霈。圖／開麗娛樂提供
楊千霈。圖／開麗娛樂提供
百老匯打擊天團STOMP今晚帶來精彩表演。圖／開麗娛樂提供 photo by STEVE MCNICHOLAS
百老匯打擊天團STOMP今晚帶來精彩表演。圖／開麗娛樂提供 photo by STEVE MCNICHOLAS

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