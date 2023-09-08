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東山紀之被爆猥褻少年逼吃生殖器！他認了：可能有做

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
東山紀之被問到是否曾性騷擾他人，聲稱當時太年輕，現在已經記不得了。圖／法新社
東山紀之被問到是否曾性騷擾他人，聲稱當時太年輕，現在已經記不得了。圖／法新社

日本傑尼斯事務所坦認創辦人強尼喜多川生前性侵旗下少年，昨（7）日舉辦創社以來罕見的道歉記者會，社長藤島茱莉景子道歉下台，並宣布由「少年隊」成員東山紀之接任社長，他信誓旦旦表示會負責受害者相關後續事宜，然而他卻也被爆曾猥褻公司的「小傑尼斯」，昨記者會上被問到此事，他先是嚴正否認，但在記者追問之下，隨即改口：「也許有做過。」

根據日本媒體「日刊現代」報導，曾是「小傑尼斯」的山崎正人2005年寫書「致SMAP，然後致所有傑尼斯的藝人」，曾揭露東山紀之也是猥褻慣犯，山崎正人指控他喜歡玩弄別人的內褲，還曾多次被他脫褲捉弄，東山紀之甚至用「電動按摩」和腳去刺激「小傑尼斯」的下體，滿足地看到對方勃起，更誇張的是，當大家在餐桌上用餐時，他會把自己的生殖器放在盤子裡然後命令他們「吃我的香腸」。

昨記者會上，媒體質問東山紀之有無性騷擾過別人，他回應：「我沒有。」在記者追問下，他改口：「我真的不記得了，也許我做過，也許沒有，當時我很年輕，可能做了錯事，即使現在回想我也記不得了。」此番言論一出，不少網友質疑「這樣的人真的適合當新社長嗎」、「有沒有加害，真的會記不得嗎」。

而由受害者組成的「傑尼斯性侵問題當事人會」昨也回應，認為傑尼斯的道歉記者會顯然準備不夠充分，不過至少已經承認性侵事實，但對於東山紀之稱「只聽說過性侵傳聞，但沒受害也不知情」，令受害者相當不滿，認為以他的身份和地位，不可能不知情。

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