米可白曝真實體重 「3招顯瘦穿搭」腰圍瞬間少4吋

米可白近來常會在社群分享穿搭美照，獲得不少好評，而她也自曝真實體態，還有顯瘦的穿搭技巧，可以展現優點掩蓋缺點。

米可白透露自己身高164公分，體重54.5公斤，體形是標準西洋梨下盤壯，在演藝圈算是微胖代表，因此她自己平常的穿搭技巧，上半身方面，上衣不穿落肩會顯壯，短上衣長度穿在肋骨上，下半身的話，會以高腰為主（不露肚臍），這樣顯身長。再來就是褲頭會選寬版繫皮帶「我本人27～28腰 這樣穿搭看起來24腰的視覺」

另外米可白也提醒大家「不要盲目的看網拍模特兒挑選服飾～服飾照片都是修圖區多⋯買回家試裝最後都只能送人」，所以建議大家「要找到適合自己的穿衣比例，就能展現優點掩蓋缺點」。