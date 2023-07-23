婦人陷感情詐騙交出丈夫、兒子帳戶 全家淪人頭

檢察官發現，網路感情詐騙常用話術說服受害者，手法與警察釣魚相近，詐騙者會向被害人誆稱「為了我們美好的未來要投資」、「我要從海外寄一個驚奇大禮包給你」等，以送禮之名要求受害者提供帳戶或購買虛擬貨幣。最終目的，不外乎向被害人要帳戶或是要錢，卻讓不少受害者感情受創還官司纏身。

五十多歲的張姓婦人在網路結識一名男子，很快陷入情網，不但把自己銀行帳戶資訊提供給對方，連丈夫和兒子帳戶也都交給對方，結果全家人帳戶都淪為詐團洗錢帳戶，檢警循線查獲張女並移送法辦。

庭訊時，檢察官問，到底是誰跟妳要帳戶？婦人答稱是在網路上認識一名海外軍醫。婦人應檢察官要求提供與海外軍醫對話紀錄，沒想到，一開啟對話框，婦人迅速陷入二人世界。看著婦人沉迷兩人對話紀錄，檢察官忍不住告訴婦人，不用再聯繫對方了，他從未露面，只會講假話，不會來救妳。但直到結束庭訊，婦人仍緊盯著聊天紀錄。

檢察官無奈表示，婦人如今已眾叛親離，只能抓住自稱是海外軍醫的最後救命稻草。詐騙加害者就是利用被害人的戀愛腦行騙，「即使這麼假，她還是只能相信他。」

一名李姓女子前年也因網路交友，把自己銀行帳戶密碼、身分證給對方，成詐團洗錢帳戶而吃上官司。李女向法官表示，她與對方是以結婚為前提交往，她不曉得帳戶用於洗錢，以為是要作為愛情基金。

「感情詐騙很缺德，欺騙別人純真的感情。」檢察官指出，曾有成為被告的受騙者秀出南韓演員金秀賢照片，一臉真誠地告訴他，照片中的人是她的男朋友。