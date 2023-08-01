「侯團隊整合順利」 蔣萬安籲團結

彰化縣議長謝典林昨宣布退黨。台北市長蔣萬安說，國民黨總統參選人侯友宜團隊目前整合非常順利，希望接下來能夠持續爭取各方支持跟認同、團結一致。基隆市長謝國樑說，如果大家的理念是希望強化中華民國價值，團結非綠陣營合作，跟郭台銘也沒有太大衝突，謝典林也沒有退黨的必要，黨部也該慰留謝。

彰化縣長王惠美表示，希望議長回心轉意，「快回來，一起為黨打拚」。

新北市議長蔣根煌、台中市議長張清照、苗栗縣議長李文斌、以及台東縣議長吳秀華等昨都出面表態力挺侯友宜。

國民黨立委王鴻薇指出，一定會有骨牌效應，「其他地方派系是否還會有動作，非常難免」，黨中央必須處理。國民黨立委賴士葆表示，這個時候退黨，對泛綠大聯盟，以及鴻海創辦人郭台銘提出的「主流民意大聯盟」沒有好處，希望謝典林再考慮一下。

中廣董事長趙少康表示，「未來還會不會有人走？這不排除」，現在侯友宜趕快把聲勢、民調拉起來，才是正辦，「大家今天為什麼會這樣跑出來，就是因為侯友宜民調不高嘛」。

首位表態「退黨」挺郭的南投縣議長何勝豐說，若郭台銘參選，他會挺郭，不過「藍白合」才有機會勝選；不論「郭柯配」或「柯郭配」，他都贊同，若郭最後沒出來，他就誰都不挺。

王鴻薇昨接受廣播專訪時指出，謝典林開第一槍後，黨中央應該去處理。被問到該如何處理，王鴻薇說，「不要自欺欺人了，稍微有點政治sense的人，就知道郭台銘做的事情都是參選的動作，只是沒有宣布參選」，黨中央應設法跟郭談。

國民黨立委江啟臣表示，謝典林聲明中的落款日期令人玩味，退黨聲明廿四日就寫好或準備那天發布，但延到昨天才發；黨中央要注意這樣的情況，不要變成惡化的開始。