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現場觀察／集會柯粉居多 侯、郭、柯王不見王

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰／台北報導
前立委黃國昌、「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘（右）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）、國民黨總統參選人侯友宜（左）皆參與。
前立委黃國昌、「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘（右）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）、國民黨總統參選人侯友宜（左）皆參與。

前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的凱道「公平正義救台灣」遊行昨登場，參與民眾多不滿民進黨政府，不管哪位來賓致詞，只要痛批執政黨，多能獲台下歡呼。

鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲三人同場不同台，全程並未有互動與交集。侯友宜到場後，先與陳之漢、黃國昌碰面，隨後到會場前排與民眾握手，希望近距離接觸民眾，獲得支持。外界關注侯、郭、柯互動，不過，從侯友宜抵達到離場，皆未與郭、柯兩人碰頭。

郭、侯、柯三人依序上台發表談話。細細觀察可以發現，昨天現場以「柯粉」居多，當侯友宜講到要讓「民進黨下台，讓侯友宜來做」時，台下卻噓聲四起，還有人喊「超過十分鐘了」、「下一位」。

隨後，時代力量主席王婉諭批評柯文哲與苗栗縣長鍾東錦、前立委顏清標等「牛鬼蛇神」站在一起，「算什麼超越藍綠？」台下更對王婉諭大噓。輪到柯文哲上場時，台下民眾不只高聲歡呼，甚至有許多人拿出手機錄影，受歡迎程度與其他人截然不同。郭台銘被媒體問到時還開玩笑說，「我要等柯文哲，跟他學習怎麼說話」。

郭台銘致詞結束後仍留在現場，傾聽民眾對於兩項政策的建議，並接受民眾陳情，不少粉絲拿扇子給郭台銘簽名，並要求合照，現場民眾反應熱烈，一度水洩不通。被問到是否會等侯友宜，郭說要看太陽熱不熱。結果侯友宜講到一半，郭台銘就先行離去。

對於汐止的透天厝傳出涉及竊佔國有土地，黃國昌說，尊重新北市府認定，「依法該怎麼辦就怎麼辦」，自己現在是房屋的所有權人，「我沒有特權，更不會去關說」。

侯友宜 郭台銘 柯文哲 黃國昌 陳之漢 王婉諭 鍾東錦 顏清標

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