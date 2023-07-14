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塑美貝壓克力鑄造廠大火 290公噸原料槽付之一炬

聯合報／ 記者王勇超王昭月石秀華林保光／高雄即時報導
塑美貝科技股份有限公司今天上午發生火警。記者劉學聖／攝影
塑美貝科技股份有限公司今天上午發生火警。記者劉學聖／攝影

高雄楠梓塑美貝科技今天上午7時許發生火警，濃濃黑煙在爆炸聲響中直竄天際，因起火點是裝有製造壓克力板原料「甲基丙烯酸甲酯」的290公噸原料槽，消防局出動4台消防機器人及26個分隊63車、182人前往搶救，高雄市長陳其邁也前往坐鎮指揮，至今天上午11時許，火勢仍未撲滅。

塑美貝科技股份有限公司是日本知名企業住友化學集團100%投資的子公司。住友化學集團2009年併購聚美企業後，仍以高雄楠梓科技園區為原址作為生產基地，並將其公司改為旗下的子公司，命名為塑美貝科技公司。

塑美貝科技股份生產的鑄造壓克力板，具有極高的光澤感與堅硬的表面。透明板的透光率更高達92%，清晰度更勝於玻璃。彩色壓克力板色澤鮮艷，亦具備良好的透明度。因含抗UV紫外線成份，長時間使用下不易變黃，抗候性極佳，可使用多種加工方法，製造成水族館、家具、採光罩、隔音板、擋風板相關產品；塑美貝也有生產衛浴壓克力板，通常被製作成浴缸、SPA浴缸、淋浴盆。

塑美貝廠長林金博今天上午說，火災起火點是在原料槽，今天早上7時許發現後立刻通知消防人員搶救，初步估計火災燃燒面積約2000平方公尺，廠房前方的辦公區域未被波及。

塑美貝科技

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