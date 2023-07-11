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蔡總統：外役監條例修法 臨會討論

聯合報／ 記者王聖藜丘采薇／台北報導
殺警案受刑人轉外役監造成民怨沸騰，延宕一年多的外役監條例修法再度引發關注。圖為法務部矯正署八德外役監獄。記者侯永全／攝影
殺警案受刑人轉外役監造成民怨沸騰，延宕一年多的外役監條例修法再度引發關注。圖為法務部矯正署八德外役監獄。記者侯永全／攝影

夜店殺警案受刑人易寶宏獲調外役監服刑，引發社會譁然，蔡政府挨批修法怠惰。總統府發言人林聿禪昨天表示，蔡總統與行政院長陳建仁進行商討，認為行政院「外役監條例」修法版本已在去年送交立法院審議，雖然審議過程意見多元分歧，但由於近期社會各界對此修法有所關注，應可在此次立法院臨時會持續聚焦討論。

法務部長蔡清祥昨天表示，法務部會配合立法過程，未來完成修法，類似易寶宏這種殺警的重大暴力罪犯，將排除獲准到外役監服刑。他也表示，新修正草案規定，受刑人必須在刑滿或假釋前一年，才有資格申請去外役監，法律通過之前，會督促矯正署從嚴審核。

易寶宏移外役監執行，藍綠白總統參選人同聲撻伐，也點名蔡清祥負責；法務部連續在前天、昨天凌晨兩度罕見發聲明澄清，蔡清祥剛結束訪歐行程，昨天上火線回應。

蔡清祥說，依舊法規定，受刑人只要服刑二個月而累進處遇達到一定標準，就有資格申請去外役監，審議委員有外部的專家、學者，皆以去識別化審查，易寶宏是在服刑兩年半之後才提出申請。

對於外界質疑蔡政府掌握國會多數，外役監條例修法卻延滯，林聿禪強調，由於目前在立法院的相關修法草案已多達廿五案，意見多元，且這項修法涉及司法人權與矯正制度，蔡總統期盼朝野黨團理性充分討論，待達成共識後，審慎完成立法程序。

民進黨發言人張志豪表示，黨主席賴清德的立場和態度很清楚，就是重罪犯應該要實實在在服完役期，不能夠走旁門左道；也請國民黨總統參選人侯友宜不要只是用臉書發表意見，勿持續政治操作，應以實際行動請國民黨立委共同宣示，主動完成修法。

不過，也有官員私下認為，總統參選人為警察抱不平，但外役監本來就是協助受刑人歸復社會的中間性處遇，如果無視制度矯正、教化功能，取消不就好了。

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