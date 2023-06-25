竹北瓦斯外洩氣爆 連環火警11起、7人輕重傷

沙子跑進瓦斯管 壓力突增外洩

新竹縣竹北市昨天上午發生大範圍瓦斯外洩，進而引發一起氣爆事故及十一起火警，共七人輕重傷，有三名傷者是氣爆的中正東路「帝王至尊」住商混合大樓住戶，九樓的十六歲少年全身九成一燒傷，正在加護病房搶救。新竹瓦斯公司坦承是沙子跑進瓦斯管，造成瓦斯加壓站軸流閥皮膜受損，導致壓力突增、管線接頭脫落，瓦斯才外洩，不排除現場有人開關引起的微量火花或有點火等，釀成氣爆。

竹北市民原以為事故已結束，但昨下午又傳多戶瓦斯外洩，市民代表陳禹同早上發現熱水器會噴火花、有異常，傍晚熱水器也突爆炸，排煙管炸到變形，造成人心惶惶。

大樓近百住戶撤離 地檢署偵辦

新竹縣府表示，「帝王至尊」大樓因有安全疑慮，社區住戶昨晚九點前全數撤離，近百戶被安置在旅館或暫住親友家，縣府工務處今天上午將勘驗大樓結構安全。由於肇事的新竹瓦斯公司是新竹縣府百分之百官股企業，新竹縣府表示會承擔起全部責任，並為受災民眾聲請國賠。新竹地檢署昨也主動偵辦，朝公共危險罪嫌方向偵查。

竹北市中正東路這棟大樓的九樓，昨天上午八時許傳出氣爆，玻璃、鋁門窗炸飛到對街七、八公尺遠，一人受傷送醫，其餘住戶目前全部疏散，上午十時許又傳屋內冒煙。三樓住戶說，「聽到巨響以為飛彈打過來，嚇死了」。

根據住戶和店家的監視器畫面顯示，一名男子步出戶外時，瞬間發生氣爆，樓上瞬間掉下大量殘骸，連窗戶都被炸飛，一樓停放的機車也慘遭波及，爆炸範圍大，連馬路對面外住家也遭受波及。除了中正東路，台元街、三民路、文化街、光明二街等附近街廓都有瓦斯外洩情況。

牆壁被炸倒 少年重傷插管治療

消防人員進入氣爆的九樓民宅，只見房子已被炸到面目全非，大樓結構疑似受損，牆壁被炸倒，連接樓上樓下的天花板、地板都隆起變形，十樓、十一樓陽台也被氣爆的火勢波及燒毀，冷氣機也被炸飛，現場滿目瘡痍。

中正東路這棟大樓屋齡二十八年，共八十五戶，爆炸的是Ｂ棟九樓臨路住戶，事發時有一名十六歲陳姓少年在家。陳姓少年的舅舅、大樓管委會主委彭梓銨見外甥受重傷，忍不住向政府喊話「政府真的要出面處理」。他說，大樓今年才做完消防安檢，絕對不是大樓或住戶的問題造成氣爆，外甥睡夢中遭遇氣爆，已送醫插管治療。