聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年國人10大死因統計 新冠第3名

聯合報／ 記者邱宜君鄒尚謙／台北報導
疫情高峰時 去年國人死因統計出爐，新冠肺炎首度入榜，擠進第三名。圖為去年新冠病患送進北市某大型醫院急診室。本報資料照片
疫情高峰時 去年國人死因統計出爐，新冠肺炎首度入榜，擠進第三名。圖為去年新冠病患送進北市某大型醫院急診室。本報資料照片

衛生福利部統計處昨公布去年國人死因統計結果，受人口老化與疫情影響，去年總死亡人數首度突破廿萬人，達廿萬八四三八人，創下歷史新高，而死亡人數年增百分之十三點二，也是史上最高，與前年相比，去年死亡人數增加共二萬四二六六人，主因為新冠死亡人數暴增，共一萬四六六七人。

二○二二年十大死因排行榜，依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。

疫情之下 去年國人死亡創高 製表／元氣中心
疫情之下 去年國人死亡創高 製表／元氣中心
值得關注的是新冠肺炎，二○二一年僅八九六人死亡，二○二二年多達一萬四六六七人，首度入榜就位居第三名。疾管署副署長羅一鈞表示，去年是國內本土疫情最大的一波，超過萬人死亡「很遺憾」。英、美、加等國在主要疫情流行年，新冠死亡人數躍升當年度死因第一至第四名之間，台灣與國際相似。今年迄今累積五一五七例新冠死亡個案，羅一鈞預估，新冠仍會在今年十大死因中，可能第六、第七名。

8千多人死亡 與疫情間接相關

至於去年是否因為疫情嚴峻，導致送醫延誤、醫療排擠，造成超額死亡？羅一鈞表示，去年一萬四六六七人死於新冠肺炎，為二萬四二六六人的六成四，其餘八千多人死亡原因與新冠疫情有間接相關，例如，篩檢延遲、民眾疫情期間不敢就醫都可能導致悲劇發生；同時高血壓、糖尿病等死亡數也都有所成長，原因仍待分析。

癌症（惡性腫瘤）連續第四十一年位居國人死因第一名，去年每十分七秒就有一人死於癌症，死亡時鐘比前年快了三秒鐘，累計五萬一九二七人死於腫瘤，等於每四名死亡人口中就有一人罹癌身亡。十大惡性腫瘤依序為氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。

受限疫情 72萬人中斷癌症篩檢

國健署副署長賈淑麗表示，近年來死亡人數上升較多癌症為大腸癌、胰臟癌、攝護腺癌、卵巢癌，其中大腸癌蟬聯多年新增人數最多的癌症；去年受限於疫情，共七十二萬人中斷癌症篩檢，以大腸癌及口腔癌最為明顯，令人擔憂。

去年自殺排名第十二，較前年下降一個名次，但十五至廿四歲、六十五歲以上自殺死亡率都回到疫情前水平，去年分別有二六四名年輕人自殺死亡、一一三八名六十五歲以上長者自殺死亡。衛福部心理健康司司長陳亮妤說，已建立校園通報衛生局轉介流程，將引進澳洲「精神急救包」，明年提出更詳細的自殺原因分析報告，研擬解決方案。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

疫情 新冠肺炎 癌症

延伸閱讀

去年死亡數漲幅增2倍 羅一鈞估今年新冠死亡穩進前7名

猴痘首例兒童個案 衛生局訪視幼兒園後維持低風險

猴痘首例家戶感染 4歲男童遭同住成年家人傳染

新冠高點估延續到7月初 強制隔離條件擬再限縮

相關新聞

去年國人10大死因統計 新冠第3名

衛生福利部統計處昨公布去年國人死因統計結果，受人口老化與疫情影響，去年總死亡人數首度突破廿萬人，達廿萬八四三八人，創下歷...

口腔、大腸癌篩劇降 死亡數恐增

衛福部公布二○二二年癌症死亡人數為五萬一千多人，占總死亡人數四分之一，八成七為五十五歲以上族群，國健署副署長賈淑麗表示，...

疾管署估 今年新冠仍是十大死因

新冠躍居去年國人死因排行榜第三名，目前疫情仍持續增溫，台大公衛教授詹長權表示，輕症免通報後，基層醫師均感到確診病例持續增...

詹長權：新冠是不該死的傳染病

衛福部公布去年十大死因，新冠肺炎為第三名，而台大公衛教授詹長權去年就精準預估此現象。詹長權表示，去年估計新冠死亡人數一定...

薛承泰：3大原因造成超額死亡

衛福部公布去年十大死因，新冠肺炎為第三名，共一萬四千多人死於新冠。外界關切疫情期間的超額死亡，估計八千多人屬於非新冠超額...

自殺死亡居12位 青少年自殺死亡率增逾12％

去年自殺死亡人數高居國人第十二位死因，其中十五至廿四歲、六十五歲以上自殺死亡率回到疫情前的水平。衛福部心理健康司司長陳亮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦