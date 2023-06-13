去年國人10大死因統計 新冠第3名

衛生福利部統計處昨公布去年國人死因統計結果，受人口老化與疫情影響，去年總死亡人數首度突破廿萬人，達廿萬八四三八人，創下歷史新高，而死亡人數年增百分之十三點二，也是史上最高，與前年相比，去年死亡人數增加共二萬四二六六人，主因為新冠死亡人數暴增，共一萬四六六七人。

二○二二年十大死因排行榜，依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。

疫情之下 去年國人死亡創高 製表／元氣中心 值得關注的是新冠肺炎，二○二一年僅八九六人死亡，二○二二年多達一萬四六六七人，首度入榜就位居第三名。疾管署副署長羅一鈞表示，去年是國內本土疫情最大的一波，超過萬人死亡「很遺憾」。英、美、加等國在主要疫情流行年，新冠死亡人數躍升當年度死因第一至第四名之間，台灣與國際相似。今年迄今累積五一五七例新冠死亡個案，羅一鈞預估，新冠仍會在今年十大死因中，可能第六、第七名。

8千多人死亡 與疫情間接相關

至於去年是否因為疫情嚴峻，導致送醫延誤、醫療排擠，造成超額死亡？羅一鈞表示，去年一萬四六六七人死於新冠肺炎，為二萬四二六六人的六成四，其餘八千多人死亡原因與新冠疫情有間接相關，例如，篩檢延遲、民眾疫情期間不敢就醫都可能導致悲劇發生；同時高血壓、糖尿病等死亡數也都有所成長，原因仍待分析。

癌症（惡性腫瘤）連續第四十一年位居國人死因第一名，去年每十分七秒就有一人死於癌症，死亡時鐘比前年快了三秒鐘，累計五萬一九二七人死於腫瘤，等於每四名死亡人口中就有一人罹癌身亡。十大惡性腫瘤依序為氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。

受限疫情 72萬人中斷癌症篩檢

國健署副署長賈淑麗表示，近年來死亡人數上升較多癌症為大腸癌、胰臟癌、攝護腺癌、卵巢癌，其中大腸癌蟬聯多年新增人數最多的癌症；去年受限於疫情，共七十二萬人中斷癌症篩檢，以大腸癌及口腔癌最為明顯，令人擔憂。

去年自殺排名第十二，較前年下降一個名次，但十五至廿四歲、六十五歲以上自殺死亡率都回到疫情前水平，去年分別有二六四名年輕人自殺死亡、一一三八名六十五歲以上長者自殺死亡。衛福部心理健康司司長陳亮妤說，已建立校園通報衛生局轉介流程，將引進澳洲「精神急救包」，明年提出更詳細的自殺原因分析報告，研擬解決方案。

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