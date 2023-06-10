桃園查改裝車 直搗車行拍照蒐證惹議

桃園市政府6月1日起執行「靜桃專案」，加強稽查密度取締噪音車，但環保局8日在機車行宣導防飆反改裝的過程中，突然對店內維修車輛拍照，稱該車排氣管有改裝，要求店家通知車主回監理站複檢，引發車行、車友撻伐「宣導成了變相稽查」；桃園市環保局雖強調當天蒐證依法有據，但法界人士認為有適法性的疑慮，最好調整作法。

被稽查的機車行老闆指出，環保局8日來店發宣傳單，呼籲車行不要協助改裝車輛，原本以為宣導完就結束，未料對方看到客人留在店內待修的重機之後，就說客人的車疑似改裝排氣管，有噪音超標疑慮，隨即拍照存證，稱之後會再寄驗車單，要客人到監理站複檢。

車行老闆表示，宣導人員未與稽查人員一起到場，沒用儀器檢測，也沒有比對車子原始樣貌，憑個人主觀意識推論車子有改裝，作法有失公允；網路上也有不少車友聲援老闆，指「宣導變稽查」實在不妥。另有車行認為客人送修車輛莫名其妙收驗車單，對店家一定有埋怨，信譽肯定受影響，這樣以後誰還願意配合宣導。

針對車行稽查一事，環保局表示當天是進行機動車輛噪音防制宣導及對現場改裝車輛蒐證後辦理通知到檢，全程依據噪音管制法處置，並無不妥，也無侵害或影響商家權益。

律師呂俊杰認為，環保局以宣導杜絕改裝車為名，行查緝改裝車輛之實，其行政作為恐怕欠缺合理性。再者，改裝車並非一定有噪音問題，當時車輛停在店內未發動，無噪音問題，環保局為避免噪音的查緝動作恐怕過早、範圍過大，不是避免噪音的最小侵害手段，有違反比例原則疑慮；律師胡原龍表示，行政機關做任何事都要符合正當法律程序，最好「開大門、走大路」，登門時即告知來意，表明目的是稽查，避免事後爭議。