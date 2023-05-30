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選罷法效應 林文瑞退選

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
立法院甫通過選罷法排黑條款，國民黨提名參選雲林縣第一選區（海線）立委的現任不分區立委林文瑞首當其衝，失去參選資格。圖／聯合報系資料照片
立法院甫通過選罷法排黑條款，國民黨提名參選雲林縣第一選區（海線）立委的現任不分區立委林文瑞首當其衝，失去參選資格。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀通過「公職人員選舉罷免法」修正案擴大排黑，增訂曾犯「黑金槍毒」有罪確定者終身不得參選。獲國民黨徵召參選雲林第一選區的現任立委林文瑞，因廿年前曾涉行賄遭判緩刑，昨主動宣布退選立委；他批評民進黨「充滿選舉算計」的政治性修法，勢必產生諸多後遺症，將耗費更多國家資源來彌補。

選罷法終身不得參選的規定株連甚廣，除因「洗錢防制法」遭判刑入獄的高雄市前市議員陳致中無法參選，「十年以上徒刑判決尚未確定者不得參選」衝擊涉ＳＯＧＯ索賄案的屏南選區立委蘇震清。同樣涉案的國民黨立委廖國棟、陳超明，一審分遭判刑八年六個月與七年八個月暫不適用，但判有罪定讞即不能再參選。

金門縣長陳福海曾在議長選舉收賄遭判刑十個月，將無法競選連任。涉嫌台南市正副議長賄選案的正副議長邱莉莉林志展及台南市議員李文俊、李鎮國，已被檢方起訴，但尚未判刑確定。

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