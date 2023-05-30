選罷法效應 林文瑞退選

立法院三讀通過「公職人員選舉罷免法」修正案擴大排黑，增訂曾犯「黑金槍毒」有罪確定者終身不得參選。獲國民黨徵召參選雲林第一選區的現任立委林文瑞，因廿年前曾涉行賄遭判緩刑，昨主動宣布退選立委；他批評民進黨「充滿選舉算計」的政治性修法，勢必產生諸多後遺症，將耗費更多國家資源來彌補。

選罷法終身不得參選的規定株連甚廣，除因「洗錢防制法」遭判刑入獄的高雄市前市議員陳致中無法參選，「十年以上徒刑判決尚未確定者不得參選」衝擊涉ＳＯＧＯ索賄案的屏南選區立委蘇震清。同樣涉案的國民黨立委廖國棟、陳超明，一審分遭判刑八年六個月與七年八個月暫不適用，但判有罪定讞即不能再參選。

金門縣長陳福海曾在議長選舉收賄遭判刑十個月，將無法競選連任。涉嫌台南市正副議長賄選案的正副議長邱莉莉、林志展及台南市議員李文俊、李鎮國，已被檢方起訴，但尚未判刑確定。