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侯友宜最強副手曝光 郭正亮點名「她在大學教書」：可接年輕人地氣

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨提名新北市長侯友宜（中）參選2024總統。 圖／聯合報系資料照片
國民黨提名新北市長侯友宜（中）參選2024總統。 圖／聯合報系資料照片

新北市長侯友宜獲得國民黨徵召提名，外界十分關注副手人選，日前更傳出「侯管配」的說法。對此，前立委郭正亮指出，國民黨智庫執行長柯志恩是侯友宜最好的副手人選，因為侯友宜需要能夠接上年輕人地氣的人，而且現在身邊也沒有這種人。

郭正亮昨（24）日在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》中提到，管中閔是前總統馬英九推薦的副總統候選人，那馬英九之所以會有這種想法，就是認為侯友宜沒有處理「外省菁英」和「知識藍」的意見，總統候選人缺少的部分就由副手來補足，管中閔除了曾經擔任台大校長，也是外省菁英代表，是可以互補的人選。

不同於馬英九的看法，郭正亮表示侯友宜最好的副總統搭檔，就是台中市長盧秀燕和國民黨智庫執行長柯志恩，但是盧秀燕應該不太願意，因為目前還有台中市長的身分，如果正副總統都是「落跑市長」，就會很容易被攻擊。

國民黨智庫執行長柯志恩。 圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫執行長柯志恩。 圖／聯合報系資料照片

所以郭正亮直言柯志恩是最好的人選，因為柯志恩在去（2022）年的高雄市長選戰，已經累積出自己的群眾魅力，演講也越來越有樣子，而且柯志恩很聰明，知道什麼叫做選舉語言。

郭正亮提到年輕人的部分，柯志恩現在在淡江大學教書，每天都在接觸大學生，「侯友宜真的需要能夠接上年輕人地氣的人，因為侯友宜現在身邊沒有這種人」。

主持人黃暐瀚接著詢問，柯志恩與侯友宜之間有性別上的男女互補，地理區域上也有南北互補，可是省籍上卻沒有互補，「但是有沒有那個必要？」郭正亮認為不會有影響，因為外省人真正會在意的是兩岸。

國民黨 侯友宜 總統大選

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