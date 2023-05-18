侯友宜 擬9月後請假參選

新北市長侯友宜昨天下午獲國民黨徵召參選總統後，晚間馬上回歸市政，出席新北市民力任務隊聯合布達典禮；侯神情輕鬆，與會民防、義警、義交幹部爭相合照。據了解，新北市府已進入備戰狀態，侯預計九、十月間請假投入選舉，屆時市政將由副市長劉和然主持。

國民黨全代會七月廿三日舉行，中選會九月下旬受理總統、副總統候選登記，侯友宜還有四個月尋覓適合的副手人選。近侯人士指出，侯友宜除準備選戰，也要守好「本命區」，新北市府各局處都特別謹慎，擔心出狀況成民進黨提供彈藥攻擊，「市府已進入備戰狀態」。

這名人士說，侯友宜的事假、特休加起來最多三個月，因此九月以前以市政為主，平常日下班後在北部跑攤、造勢，假日才到外縣市輔選拜票，九月以後會請假全力衝刺選舉；副市長謝政達、副秘書長張其強因具選戰經驗，將請辭加入競選總部輔選。

昨晚新北市民力任務隊布達典禮在新莊舉行，席開六十六桌，侯友宜授證、頒獎狀、合照，走到台下跟各桌打招呼，停留不到一小時。

侯友宜致詞說，新北市近年治安評比名列前茅，犯罪人口率六都最低，警察盡心盡力守護新北，更重要有在座義警、民防與義交幫忙。雖然近期碰到重大挑戰都是個案，利用快打偵破壓制，對穩定治安帶頭起了作用，中央也跟進。他說，治安問題每天都會發生，需從源頭管理，不能讓他們拿到犯罪工具才解決問題。

另外，全民國防觀念包括如何疏散、防空避難，照顧全民生命財產安全有賴大家努力，在這樣環境隨時做好準備，他深深期待新北更好、北台更好、台灣更好，大家「鬥陣打拚」。