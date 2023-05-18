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藍綜合評比…侯友宜全勝 黨無黑箱

聯合報／ 記者王寓中／台北報導
侯友宜前進2024 製表／政治中心
侯友宜前進2024 製表／政治中心

國民黨徵召提名郭侯競爭，黨中央昨天公布侯友宜和郭台銘在民調及幹部評鑑的量化數據，結果一致顯示侯友宜最有可能擊敗民進黨總統參選人賴清德。國民黨表示，徵召過程沒有黑箱，更沒有所謂的內定人選。

文傳會主委林寬裕表示，這次總統徵召提名是依據三個標準評比，包括黨內部及外部民調；十三位黨籍縣市長意見調查；五十七位現任立委及已提名立委參選人的意見。

最關鍵的民調部分，國民黨內參民調於五月五日至五月十三日委託兩家民調公司完成三份民調，調查方式包括家戶與手機民調。外部民調總計參考包括聯合報在內十三家媒體或調查單位，在四月十八日至五月十四日陸續完成的民調。

國民黨將十六份內參及外部民調，依黨內行之多年的方式進行綜合評比，對比民調占百分之八十五、互比民調占百分之十五，結果顯示，侯友宜支持度百分之五十一點一五，郭台銘支持度是百分之四十八點八五，侯贏郭二點三個百分點。

針對十三位黨籍縣市長意見調查結果，支持侯友宜的有十位，支持郭台銘的有一位，兩位支持黨中央決定的人選。至於五十七位現任立委及已提名立委參選人的意見顯示，支持侯的有廿二人，支持郭的有十三人，支持黨中央決定的人選有廿二人。

國民黨表示，黨中央向郭台銘和侯友宜完整說明徵召的三項評量依據，徵召人選公布前已向郭侯兩人確認。

國民黨 侯友宜 總統大選

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