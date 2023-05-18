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關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

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投縣議長何勝豐 退出國民黨

聯合報／ 記者程遠述屈彥辰劉宛琳／台北報導
南投縣議會議長何勝豐坦言退黨是覺得對選舉無能為力，無力承擔輔選工作。圖／聯合報系資料照
南投縣議會議長何勝豐坦言退黨是覺得對選舉無能為力，無力承擔輔選工作。圖／聯合報系資料照

國民黨中常會昨徵召新北市長侯友宜參選二○二四總統大選，藍營縣市長紛紛表態支持，認為侯友宜是最合適的人選，並高喊團結。力挺鴻海創辦人郭台銘的南投縣議長何勝豐昨下午卻發表聲明退出國民黨

記者昨天致電何勝豐，他原表示與郭未獲徵召無關，但後來坦言退黨是覺得對選舉無能為力，無力承擔輔選工作，不想介入。

同樣力挺郭台銘的彰化縣議會議長謝典林，昨則在臉書分享郭台銘貼文並表示「這是我兄弟，阿銘」，還說「這一棒，就先交給侯友宜市長跟朱立倫主席了」。

國民黨前主席洪秀柱則在臉書發文表示，恭喜侯友宜也感謝郭台銘，但她仍擔憂國民黨的路線與論述，「許多支持者對本黨兩岸路線及外交政策都感到相當困惑」，期盼侯友宜能拿出直球對決的勇氣。

國民黨立委王鴻薇形容是把心中的大石頭放下，因為先前相關資訊混亂，不免擔心徵召會不會釀黨內分裂等，郭台銘表態協助侯友宜的聲明有如定錨，即便現在有些雜音，有些人有情緒，例如南投縣議長何勝豐說要退黨，這都是小亂流難免，最重要是郭台銘的態度，至少有了好的起頭。

國民黨 侯友宜 總統大選 郭台銘 洪秀柱 王鴻薇 何勝豐

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