冷眼集／朱立倫扮造王者 後面任務更艱鉅

新北市長侯友宜昨獲徵召成為國民黨二○二四總統參選人，根據黨中央公布的內參民調結果，侯友宜在各方面都輾壓郭台銘，即使事前被質疑徵召規則不明確，但因中常會已授權黨主席徵召，朱立倫昨天在中常會直接宣布提名侯友宜，這也等於選戰的成敗，將一概由黨主席一人承擔。

國民黨這次不辦初選改用徵召提名，黨內爭議卻不比四年前少，過程中還發生朱侯陣營為了中央選舉策略會報爭議內訌，侯重砲轟黨中央讓「黑金復辟」，朱侯互信降到冰點，兩人多次熱線溝通才化解誤會。郭台銘「強勢回歸」宣布爭取國民黨提名後，情勢變得更渾沌，「拉郭卡侯」、「拿韓卡侯」陰謀論四起，黨內大炸鍋，直指朱就是要「卡侯」，再自己上陣，儼然就是「吳敦義二．○」。

過去這段時間以來，侯的低調「類表態」，被批評忸怩作態，朱遲未宣布徵召，領導威信也受挑戰，但朱侯卻建立了「磨練後」的默契，目標就是希望促成郭侯合作，組一個最強戰隊。

侯友宜終於站上起跑線，對手賴清德早已起跑，侯除了要擺脫「落跑市長」爭議，還要急起直追趕進度；國民黨則要整合藍營、團結泛藍、整合非綠，朱立倫要整合挺郭反侯力量，然後是盡力促成在野黨合作。這兩件事難度都不小，後面還有更艱鉅的任務，是不分區立委提名。

郭侯競逐落幕，過程驚濤駭浪，朱立倫多次強調無私無我，結果證實朱確實做到承諾。

整合進入深水區，朱要扮演「造王者」助侯攻頂，更要在二○二四選戰成功造浪，只能贏不能輸。