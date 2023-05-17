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台灣周休三日真的好？他國實施現況 仍有員工不滿意

遠見／ 文·邱祐慶
上班族示意圖。 圖／Ingimage
上班族示意圖。 圖／Ingimage

台灣有機會成為亞洲第一個實施「周休三日」的國家嗎？國內民眾先前在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」，目前已超過5000人連署。但令人好奇的是，其他實施周休三日國家現況如何？雖然不少上班族表示生活滿意度提升，也有兩類員工疑慮較多。

台灣民眾近期在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」和「修改勞基法第30條，降低每週工時」，目前已超過5000人連署，依規定政府需在6月26日前回應。消息一出引發國內熱議，不過國外實施狀況又如何？

根據《CNBC》報導，周休三日風潮正席捲全球，包括愛爾蘭、英國和西班牙在內數十個國家都試行了周休三日，並獲得正面成果。

參加實驗的英國企業指出，周休三日提高了團隊的生產力、士氣和文化。

根據參與實驗的員工表示，他們擁有了更多個人時間來減少倦怠感，並提高生活滿意度。

儘管還沒有國家正式採用周休三日的制度，但部分國家的案例仍值得台灣好好參考，以下分別介紹英國、冰島日本的實施現況。

六成員工表示工作壓力減少，英國計畫延長周休三日試辦

根據《衛報》報導，英國南劍橋郡區議會從2023年1月開始對450名員工試辦周休三日的制度，他們可以選擇週一或週五休假，薪水則維持不變。

實驗三個月後發現，有六成員工表示，他們的工作壓力減輕了，多出的一天假期則與家人朋友一起度過，或者從事以前沒機會做的休閒活動，調查結果也顯示，近九成員工希望周休三日的試辦可繼續。

區議會主席瓦茨（Liz Watts）在劍橋市議會戰略和資源審查委員會的會議上指出，有跡象顯示員工的能力有所提升，因此考慮對目前周休三日的試辦再延長12個月，區議會將在最近決定是否繼續延長。

計畫負責人賴爾（Joe Ryle）說：「南劍橋郡的實驗成功具有歷史性的意義，這給了其他地方議會一個仿效的典範。」

新進與兼職員工卻沒信心

然而，也有新進員工表示，在周休三日的試辦制度中，他們對解決工作問題缺乏信心。對兼職員工來說，即使減少了20％工時，他們對這項制度的熱忱也不高。

區議會則希望這些問題可以在未來獲得解決，並透過簡化招聘流程來節省資金，進而降低聘僱成本。

壓倒性的成功！冰島試辦周休三日獲肯定

冰島在2015年到2019年這段時間實行周休三日，計有2500人參與，是全球至今規模最大的試辦。

參與的員工表示，這項實驗改善了他們的幸福感與生產力，讓他們工作與生活得以維持良好平衡。

非營利組織4 Day Week Global研究經理艾力克斯（Alex Soojung-Kim Pang）提到，截至2022年，近九成的冰島工會成員已經有權要求雇主縮短工時。

然而，艾力克斯補充道，周休三日的制度在冰島私部門的進展卻很緩慢，原因是許多雇主將縮短工時的協商責任交給員工，而非視為主動提供給員工的福利之一。

兩家日本企業已正式實施周休三日

鄰國日本也試辦了周休三日。

日本自民黨政治家豬口邦子（Kuniko Inoguchi）在2021年日本年度經濟政策指導方針就提出過周休三日的建議。

日本也已經有多家企業針對周休三日展開實驗，包括微軟和Panasonic，他們分別在2019年和2022年進行了這項政策。

部分日本企業甚至已經正式實施了周休三日制度，包括瑞穗銀行（Mizuho）和商務改革顧問公司Cross River。

周休三日利大於弊

幾十年來，周休三日的制度一直被冷落，曾被視為不可能的任務。但如今，英國、冰島以及日本試辦後的收效良好，加上企業為了留住員工、職員對抗倦怠感等因素，周休三日已經成為全球企業不容忽視的工作模式，是時候審慎考量了。

▌延伸閱讀：

英國週休三日實驗，如何做到工時減少，產值不降反增？

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（本文出自2023.05.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

日本 冰島 英國 周休三日

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