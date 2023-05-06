多圖／見證歷史一刻！查理三世加冕大典 英國睽違70年再見王室盛事

英國國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）6日在倫敦西敏寺舉行加冕大典，他也成為英國史上即位最年長的國王。英國睽違70年的加冕典禮承襲千年傳統，君主的加冕儀式流程並未有太大的變化，許多民眾前一天就在白金漢宮外守候，期盼用雙眼見證歷史的一刻。

外媒評估，為期三天的盛典期間有著各項活動，總花費恐高達1億英鎊（約新台幣38億元），開銷比1953年英國女王伊麗莎白二世的加冕儀式多了一倍。

英國國王查理三世在西敏寺教堂舉行加冕大典。路透社 英王加冕儀式當天，軍隊在倫敦進行遊行。路透社 英國舉行英王加冕大典，典禮前的遊行由皇家騎兵護衛隊一路陪同。路透社

在皇家騎兵護衛隊的陪同下，英王查理三世與卡蜜拉王后坐上馬車，展開長達1.6公里的「國王遊行」，從白金漢宮出發，一路經過多個倫敦地標景點，並前往目的地西敏寺教堂。

英王查理三世與卡蜜拉王后搭乘馬車前往西敏寺教堂。路透社 英王查理三世與卡蜜拉王后搭乘馬車前往西敏寺教堂。路透社

加冕典禮於台灣時間晚間6點正式開始，74歲的查理三世成為第40位在西敏寺受冕的君王。

英國睽違70年舉辦加冕典禮，這也是史上第二次被電視轉播的加冕儀式。法新社 英國70年來首次舉辦加冕典禮，武裝部隊成員在白金漢宮外的草坪上列隊。法新社

在宣誓完畢後，查理三世戴上「聖愛德華王冠」（St Edward's Crown）並手持權杖，坐在「聖愛德華寶座」（Edward's Chair）。現場高呼「天佑吾王」（God save the King），西敏寺教堂也響起鐘聲和號角，英國各地也鳴禮炮慶祝歷史性的一刻。

英王查理三世戴上「聖愛德華王冠」，與他的第二任妻子卡蜜拉一同接受加冕。法新社 威廉王子在加冕典禮上親吻父親英王查理三世的臉龐。法新社 加冕典禮上，坎特伯雷大主教為查理三世戴上「聖愛德華王冠」。路透社

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠



The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky — The Royal Family (@RoyalFamily) 2023年5月6日

卡蜜拉也在典禮接受加冕，戴上18世紀的「瑪麗后冠」（Queen Mary's Crown），正式受封為王后。

卡蜜拉王后戴上后冠。法新社 加冕典禮上，英王查理三世配戴「聖愛德華王冠」，卡蜜拉王后戴上「瑪麗后冠」。路透社 圖為「聖愛德華王冠」（右）及「瑪麗后冠」（左）。法新社

王室成員也一同出席這項盛典，見證英國歷史性的一刻。

凱特王妃打破以往王室慣例，未戴王冠出席，而是配戴桂冠水晶銀飾。9歲長孫、威廉王子長子喬治王子則作為「榮譽騎士」登場。王儲威廉王子夫婦和其長女夏綠蒂公主與次子路易王子也隨後進入西敏寺教堂。

威廉王子、凱特王妃、夏洛特公主與路易王子赴西敏寺教堂，參與英王的加冕典禮。法新社法新社 王室成員一同參與加冕大典，圖片由左至右依序為夏洛特公主、路易王子與凱特王妃。路透社 喬治王子作為「榮譽騎士」參與加冕大典。路透社 哈利王子也出席父親的加冕大典。路透社 圖為麥可王子與安德魯王子。路透社

加冕儀式後，英王查理三世與皇后卡蜜拉，一同坐上只有君主能搭成的黃金馬車離開西敏寺。