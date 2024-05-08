遠傳母親節促案再加碼 辦資費送媽媽第一支時尚摺疊機
母親節腳步將近，遠傳（4904）表示，為你準備了母親節最佳禮物，送媽媽一支最潮的摺疊機，OPPO Find N3 Flip摺疊機搭配指定資費限時降價4,000元，購買OPPO Find N3 Flip空機或搭配指定資費，獨家抽價值4,980元摺疊腳踏車。
遠傳指出，申辦OPPO Find N3 Flip搭配月租1,399元，手機最低零元起；五月底前申辦，再送配件購物金500元及行動裝置險2個月；帶媽媽的手機到門市舊換新，除了舊機回收金之外，再加碼舊換新補助500元，此外，申辦再送遠傳friDay影音免費暢看2個月、防駭心守護+來電答鈴前三個月免月租。
遠傳愛獻媽咪優惠活動優惠倒數中！活動期間買手機搭配tokuyo按摩椅等多款媽咪最愛家電，最低0元起輕鬆入手！把握最後時機，到遠傳為媽媽挑選一份特別的禮物吧！
遠傳指出，五月底前至遠傳門市購買OPPO Find N3 Flip空機，免費送價值超過2萬元大禮包，內含手機行動裝置險一年期（價值15000元）、配件組合包包含bitplay 6mm Lite Strap撞色掛繩+ Sardine Type-C自帶線插頭二合一行動電源+ OPPO Enco Buds2 Pro真無線耳機。此外，990元加價購，伊萊克斯Q6無線吸塵器（市價10,990元）/象印日本製6人份黑金剛電子鍋（市價6,290元）/Honeywell空氣清淨機（市價6,990元）家電三選一。
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